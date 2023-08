Heartstopper 3: un aggiornamento molto promettente sulla sceneggiatura della nuova stagione

Il lavoro su Hearstopper 3, come rivelato da Alice Oseman, è già iniziato e le riprese potrebbero prendere il via in autunno.

La storia di Charlie Spring e Nick Nelson, i protagonisti interpretati da Joe Locke e Kit Connor, proseguirà così per un altro capitolo anche sugli schermi.

Il lavoro è già in corso

Nonostante lo sciopero degli sceneggiatori in corso negli Stati Uniti, Alice Oseman è già al lavoro sugli episodi della terza stagione di Heartstopper.

L'autrice della graphic novel ha raccontato: "Abbiamo iniziato a scriverlo. Dico noi intendendo che io ho iniziato a scrivere... Lavoro con Patrick Walters, che è uno dei produttori esecutivi, e con Lauren James, che si occupa del montaggio e con cui ci scambiamo delle idee".

Oseman ha ribadito: "Ma sono io che mi occupo della scrittura degli episodi e ho iniziato a lavorare alla stagione 3. Si tratta di un periodo pieno di impegni, davvero, davvero intenso. Voglio che venga realizzata la terza stagione in modo che non ci sia una lunga attesa tra le stagioni".

La seconda stagione

Heartstopper è una serie tratta dal webcomic firmato da Alice Oseman, e racconta la storia d'amore tra i giovani Nick Nelson e Charlie Spring, seguendo anche ciò che accade ai loro coetanei.

Negli episodi della seconda stagione sono stati introdotti alcuni nuovi personaggi: il fratello di Nick, David (Jack Barton), il loro padre Stephane (Thibault de Montalembert), la studentessa Higgs Sahar Zahid (Leila Khan), lo studente Truham James McEwan (Bradley Riches) e Naomi (Bel Priestley) e Felix (Ash Self), nuovi amici di Elle Argent (Yasmin Finney).

La sinossi di Netflix degli otto episodi inediti è la seguente: "Nick e Charlie affrontano la loro nuova relazione, Tara e Darcy si trovano di fronte a sfide impreviste e Tao ed Elle capiscono se possono essere più che semplici amici. Con gli esami all'orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo di fine anno da organizzare, il gruppo di amici avrà molto cui pensare mentre attraversa le prossime fasi della vita, dell'amore e dell'amicizia".