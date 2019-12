He-Man e i Dominatori dell'Universo: una nuova serie animata per Netflix

He-Man e i Dominatori dell'Universo tornerà sugli schermi, questa volta di Netflix, con una serie animata realizzata in Computer Graphics e in collaborazione con Mattel.

Lo show, sviluppato da Rob David della Mattel, sarà ambientato sul pianeta Eternia e racconterà la storia di un giovane principe che scopre i poteri di Grayskull e si trasforma in He-Man, il Dominatore dell'Universo. La serie He-Man e i dominatori dell'universo mostrerà nuovamente lo scontro tra l'eroe e Skeletor.

Il progetto sarà sviluppato come "companion" per Masters of the Universe: Revelation, progetto creato da Kevin Smith e sequel della serie animata del 1983.

Tra i produttori ci saranno Adam Bonnett (Descendants), Christopher Keenan (Batman Beyond) e Rob David (Masters of the Universe: Revelation).