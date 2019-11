HBO presenta la stagione 2020: in un video nuove immagini di The New Pope, The Ungoing e Bad Education

HBO ha condiviso online un video ricco di immagini inedite tratte dai progetti in arrivo nel 2020, tra cui The New Pope, The Ungoing e il film Bad Education.

HBO ha condiviso online un interessante video dedicato alla sua stagione 2020 che si preannuncia incredibilmente ricca di proposte nonostante la fine del cult Il Trono di Spade e in attesa dell'annunciato spinoff dedicato alla storia della famiglia Targaryen.

Nel video si possono vedere alcune sequenze inedite della nuova stagione di Westworld e di nuovi progetti con The Outsider, Lovecraft Country, e Perry Mason che segna il ritorno sugli schermi di Matthew Rhys dopo la conclusione di The Americans.

Spazio inoltre ad attese serie limitate del calibro di The Third Day con Jude Law, The Undoing con star Hugh Grant e Nicole Kidman, The Plot Against America e I Know This Much Is True con Mark Ruffalo.

Tra i ritorni, invece, ci saranno la pluripremiata comedy Barry, Curb your enthusiasm e The Righteous Gemstones. Non possono mancare nemmeno le immagini dell'atteso The New Pope con l'accoppiata di pontefici interpretata da Jude Law e John Malkovich e degli show che debutteranno nella prossima annata come Avenue 5, Run, Industry, Betty, January 22nd con Michaela Coel, della co-produzione italiana L'amica geniale che ritornerà con la nuova stagione, High Maintenance, Insecure, Room 104 e Los Espookys.

Tra i film in arrivo sulla tv via cavo viene elencato Bad Education con Hugh Jackman e Allison Janney, e il filmato permette di vedere anche alcune sequenze inedite di Watchmen e Queste oscure materie.