HBO Max in Europa a partire dalla seconda metà del 2021

Raised by Wolves: una scena della serie

HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia, inizierà la propria espansione internazionale e arriverà in Europa nella seconda metà del 2021. Lo ha annunciato il responsabile delle operazioni globali del servizio, Andy Forssell, con la seguente dichiarazione riportata da Deadline: "Saremo e dovremo essere un servizio globale. È necessario per crescere. Nella seconda metà del 2021 cominceremo ad aggiornare i servizi HBO già esistenti in Europa, rendendoli HBO Max, con il doppio dei contenuti. L'obiettivo è di essere presenti in 190 paesi, e dipende tutto dalla velocità dell'espansione." Al momento dell'ultima dichiarazione pubblica in merito, a fine settembre, la piattaforma aveva 8,6 milioni di utenti attivi, escludendo gli abbonati HBO che hanno la possibilità di accedere al servizio gratuitamente ma non l'hanno fatto.

Da Disney+ a HBO Max: il futuro delle major di Hollywood si basa sullo streaming?

Dune: la prima immagine di Timothée Chalamet nel film di Denis Villeneuve

Questo annuncio arriva poco dopo la notizia che tutti i film della Warner Bros. previsti per il 2021, tra cui Dune, Suicide Squad: Missione Suicida, The Matrix 4 e Godzilla vs. Kong, avranno in America la stessa uscita ibrida di Wonder Woman 1984, che debutterà tra una ventina di giorni negli Stati Uniti: sala e HBO Max in contemporanea per un mese, poi solo cinema per i due mesi successivi, e home video dal quarto mese in poi. Al momento l'arrivo della piattaforma in Europa riguarderà direttamente solo i paesi in cui HBO è già presente o come canale televisivo (Ungheria, Polonia, Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Moldavia, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Macedonia del Nord) o come servizio streaming (Spagna, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia).

Per altri paesi, compresa l'Italia, si presume che ci vorrà più tempo, a causa di accordi pregressi tra la HBO e realtà locali come Sky, che detiene i diritti delle produzioni originali del canale americano per mercati come l'Austria, la Germania e il Regno Unito. Per gli Originals di HBO Max invece gli accordi si fanno in base ai singoli titoli, su servizi diversi: la serie animata Close Enough, per esempio, è disponibile su Netflix a livello internazionale, mentre da noi Love Life è approdato su TIMvision.