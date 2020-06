Hazzard: Amazon Prime toglierà la serie dallo streaming sulla scia di Black Lives Matter?

Amazon potrebbe eliminare la serie di culto Hazzard dallo streaming sulla scia del movimento Black Lives Matter per via dell'ambientazione sudista e dell'inno alla Confederazione.

Dopo Via col vento e Little Britain, l'onda di proteste di Black Lives Matter potrebbe andare a colpire un classico della tv anni '80 come Hazzard. Amazon Prime Video starebbe infatti valutando se eliminare dal catalogo la serie a sfondo sudista che racconta le gesta dei cugini Bo e Luke Duke.

Hazzard: John Schneider, Tom Wopat e Catherine Bach di fronte al Generale Lee

Hazzard, in onda su CBS per 7 stagioni, è stato un successo senza precedenti, ma l'ambientazione decisamente sudista (la serie si svolge nella Georgia rurale) e la bandiera della Confederazione che troneggia sul tettino della celebre auto di Bo e Luke, il cui nome è Generale Lee (!), starebbero valutando l'ipotesi di togliere lo show dal catalogo.

La bandiera della Confederazione è un simbolo di razzismo e oppressione e nonostante l'appassionata difesa dell'interprete di Cooter in Hazzard oggi viene osteggiata. NASCAR ha così deciso di eliminare l'uso della bandiera dalle gare, dividendo l'opinione pubblica americana in due.

Al momento, negli USA, Hazzard è disponibile in streaming sulla piattaforma apparentata con Amazon Prime Video, IMDb TV, ma anche se nessuna decisione è stata presa, presto la serie potrebbe sparire dallo streaming. Nel 2015 Warner Bros. TV ha annunciato lo stop delle licenze alla produzione di immagini e automobiline giocattolo ispirate al Generale Lee dopo l'omicidio di massa compiuto in una chiesa del Sud Carolina da un suprematista bianco che posava orgogliosamente con la bandiera confederata nelle foto.