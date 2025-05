Hayley Atwell si è dovuta scusare con Tom Cruise per colpa dei suoi cani

Hayley Atwell ha raccontato un divertente aneddoto che riguarda la lavorazione sul set del film Mission: Impossible - The Final Reckoning, e che l'ha messa in imbarazzo davanti a Tom Cruise.

L'attrice della saga action ha due bulldog francesi, Wolfie e Iris, con i quali si è recata anche sul set e che hanno passato diverso tempo in compagnia di Tom Cruise.

L'aneddoto dei cani di Hayley Atwell e Tom Cruise

Nel corso della visione di un film con il resto del cast nell'abitazione di Tom Cruise, i cani di Hayley Atwell hanno iniziato ad emettere flatulenze addosso alla star.

Atwell ne ha parlato nel corso della puntata dello show di Jimmy Fallon nella quale era ospite:"La prima volta mi ha detto: 'Ah, ho sentito che hai dei cani. Dovresti portarli da me'. E io ho pensato che fosse un bel test, perché se un cane ti piace, sei una brava persona, no? I cani non mentono" ha spiegato l'attrice.

Tom Cruise e Hayley Atwell in una scena d'azione di The Final Reckoning

Poi è successo l'imprevisto:"Li ho portati da lui e lo hanno adorato, hanno preteso di sedersi sopra di lui per tutta la durata del film. Stavano guardando il film ed erano seduti su di lui e hanno scorreggiato sopra Tom per tutta la proiezione. Io ero lì seduta e pensavo 'Oh mio Dio'. Mi guardavo attorno e c'erano persone che stavano per vomitare".

Le scuse di Hayley Atwell a Tom Cruise

Durante una pausa del film, Hayley Atwell ha deciso di scusarsi con il collega, perché era parecchio imbarazzata:"Gli ho chiesto scusa per tutte quelle scorreggine. Lui ha risposto qualcosa come 'Uh, già' e ha continuato a guardare il film, è stato ancora più imbarazzante".

Tom Cruise e Hayley Atwell sul set di Mission: Impossible - The Final Reckoning

Tom Cruise e Hayley Atwell hanno recitato insieme in Mission: Impossible - The Final Reckoning, quello che dovrebbe essere il capitolo conclusivo della saga action.