Hayden Christensen sarà il nuovo Batman? L'attore di Star Wars risponde

Negli ultimi tempi, i social media sono stati in fermento con voci che vedrebbero Hayden Christensen, noto per il suo ruolo iconico di Anakin Skywalker/Darth Vader nella saga di Star Wars, come possibile nuovo interprete di Batman nel prossimo film "The Brave and the Bold". Nonostante l'entusiasmo dei fan, sarà davvero così?

Hayden Christensen e la Tentazione del Cavaliere Oscuro

In un'intervista con GQ, Hayden Christensen ha risposto ad alcune delle domande più gettonate sul web, inclusa quella riguardante l'eventualità di interpretare Batman: "Batman è un personaggio fantastico, ma penso che Robert Pattinson abbia fatto un lavoro straordinario", ha commentato, dimostrando rispetto per il collega.

The Batman, Robert Pattinson come Bruce Wayne in una delle prime foto del film

Riguardo a quale aspetto dell'eroe preferirebbe interpretare, l'attore ha sottolineato la complessità della dicotomia tra Bruce Wayne e il Cavaliere Oscuro: "Probabilmente per me sarebbe più facile avvicinarmi a Bruce Wayne personalmente". Christensen ha anche espresso la sua opinione su chi vincerebbe in un ipotetico scontro tra Darth Vader e Thanos, il supervillain dell'MCU. Senza esitazioni, l'attore ha affermato: "Ovviamente Vader, giusto? Sicuramente Vader. Vader batte tutti, sempre".

Nonostante il futuro di Christensen nell'universo di Star Wars rimanga incerto, l'attore ha lasciato intendere che potrebbe esserci ancora spazio per Anakin Skywalker nelle future storie. "Se rivedremo o meno Anakin, non lo so. Ma come dimostrato da quell'ultima inquadratura della serie, lui è con lei nello spirito e continuano ad avere questa connessione", ha dichiarato, riferendosi alla dinamica tra Anakin e Ahsoka Tano.

Ahsoka 2, Hayden Christensen pronto a tornare nei panni di Anakin Skywalker?

Hayden Christensen ha anche riflettuto sul calore e l'affetto dei fan verso il suo personaggio. "È un personaggio per cui le persone hanno molto affetto... molte delle persone che stanno lavorando a questi progetti ora sono cresciute con i prequel ed erano grandi fan di quei film", ha detto, evidenziando il legame speciale che i fan hanno con Anakin Skywalker.