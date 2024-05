Hayao Miyazaki, come sarà il suo prossimo film? Lo svela il figlio Goro

Durante un evento al Museo Ghibli di Mitaka, Tokyo, Goro Miyazaki, figlio del celebre regista Hayao Miyazaki stava raccontando alcuni dettagli curiosi sui recenti passatempi di suo padre, tra cui la creazione di diorami basati sui suoi vecchi film. Tuttavia, la vera sorpresa è arrivata quando Goro ha accennato ai dettagli sul prossimo film che suo padre potrebbe essere in procinto di realizzare.

Hayao Miyazaki e i Sogni di un Nuovo Film: Parla Goro Miyazaki

Goro, di ritorno dal * Festival di Cannes, dove ha accettato la Palma d'Oro onoraria per lo Studio Ghibli**, ha riportato l'attenzione sul contributo inestimabile di Hayao Miyazaki al mondo dell'animazione. Nonostante la convinzione di Miyazaki senior che l'età d'oro degli anime sia ormai passata, il pubblico è ancora affamato di nuove storie dal maestro. Speranze che potrebbero ben presto vederli accontentati.

Goro Miyazaki, figlio di Hayao Miyazaki, al Festival di Cannes 2024

Alcune indiscrezioni lasciavano suggerire che il prossimo film del maestro sarebbe potuto essere un sequel di Nausicaä della Valle del VentoNausicaa della valle del vento. Ma i recenti commenti di Goro sembrano suggerire che il nuovo progetto di Miyazaki potrebbe seguire una direzione diversa.

Il Ritorno di Miyazaki e il Futuro dello Studio Ghibli

Con l'annuncio della data di uscita in 4K UHD per Il ragazzo e l'aironeIl ragazzo e l'airone, l'ultimo film di Miyazaki, i fan hanno avuto un'altra occasione per immergersi nel mondo incantato creato dallo Studio Ghibli. Secondo quanto riferito da Goro, il prossimo film del maestro potrebbe non allontanarsi troppo dal senso di nostalgia alla base della sua ultima fatica, che gli è valsa il premio Oscar.

Goro, infatti, ha rivelato: "Non so se mio padre si dedicherà davvero a storie passate per il suo prossimo film, ma da quel che ho visto sembra un film di tipo azione-avventura, nostalgico e che ricorda i vecchi tempi".