Hayao Miyazaki: aperti i preorder degli imperdibili Steelbook da collezione dei film del maestro su Amazon

Su Amazon i fan di Hayao Miyazaki possono attualmente preordinare alcuni fra i capolavori del maestro, in un'edizione steelbook da non perdere.

Il mondo dell'animazione si prepara a celebrare un'icona indiscussa: Hayao Miyazaki. Il maestro dell'animazione giapponese, ritorna con una collezione unica delle sue opere più celebrate all'interno della produzione dello Studio Ghibli. In vista dell'attesissima edizione Home Video de Il ragazzo e l'airone, vincitore del prestigioso premio Oscar come miglior film d'animazione del 2024, gli appassionati avranno l'opportunità di rivivere l'incanto dei capolavori di Miyazaki grazie alle meravigliose edizioni da collezione in questione.

Dal prossimo 23 maggio, Lucky Red e Plaion Pictures hanno il piacere di annunciare il ritorno sul mercato delle Steelbook, una serie di edizioni limitate che racchiudono i 10 celeberrimi titoli dello Studio Ghibli diretti dal maestro giapponese: Nausicaa della valle del vento (1984), Il castello nel cielo (1986), Il mio vicino Totoro (1988), Kiki - Consegne a domicilio (1989), Porco Rosso (1992), Principessa Mononoke (1997), La città incantata (2001), Il castello errante di Howl (2004), Ponyo sulla scogliera (2008) e Si alza il vento (2013). Ogni film sarà nuovamente disponibile in formato Steelbook DVD + Blu-Ray.

Queste edizioni, dedicate ai capolavori intramontabili di Miyazaki, offrono non solo la possibilità di godere dei film in alta definizione, ma anche un'esperienza visiva e tattile grazie al pregiato box metallico che esalta l'aspetto iconico dei celebri protagonisti delle pellicole.

Il ritorno sul mercato della collana Steelbook, inizialmente pubblicata nel 2015, non soltanto celebra il recente trionfo agli Oscar di Il ragazzo e l'airone, ma anticipa anche la release Home Video di questo capolavoro. Un'opportunità unica per gli appassionati, che potranno finalmente riscoprire e collezionare le edizioni più belle dei film di Miyazaki, rispondendo così alle innumerevoli richieste di una fanbase affezionata e sempre desiderosa di rivivere l'incanto delle sue opere.

Miyazaki - 10 anni di magia: perché recuperare la docu-serie sul Maestro dello Studio Ghibli

Se interessati a questi recuperi, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive, potete passare dai box qui sotto legati ad alcuni preorder attualmente disponibili su Amazon: