Hayao Miyazaki: le foto e i dettagli della mostra organizzata dall'Academy Museum of Motion Pictures

Le opere e il talento di Hayao Miyazaki sono al centro di una spettacolare mostra organizzata dall'Academy Museum of Motion Pictures. Il sito Anime News Network ha ora condiviso le prime foto degli spazi che potranno visitare i fortunati visitatori.

All'interno del Museo i visitatori si ritrovano a vivere un'esperienza quasi dal punto di vista di Mei Kusakabe, personaggio al centro del film Il mio vicino Totoro, attraversando un tunnel di "alberi", con i simpatici personaggi creati da Hayao Miyazaki che emergono dal bosco mentre si può sentire la colonna sonora del film animato.

I sessanta anni di carriera del maestro del cinema d'animazione sono ripercorsi con tre installazioni interattive e oltre 400 opere, alcune delle quali mai uscite dai confini giapponesi. L'intera esposizione è stata sviluppata in collaborazione con lo Studio Ghibli e Miyazaki per rispecchiare lo stile del lavoro del filmmaker.

Il percorso, con la sua collaborazione, è organizzato a livello tematico e cronologico e, dopo la Creazione dei personaggi, si passa alle Prime opere, a Creando Mondi, Trasformazione e alla Foresta Magica. Tra i dettagli più curiosi c'è la presenza di alcune caprette di peluche, come gli animali che Hayao posizionava fuori dalle finestre durante l'inverno per rallegrare i vicini.

Il processo creativo dell'artista è riassunto grazie a proiezioni, concept art dei film Il mio vicino Totoro e Principessa Mononoke.

Nella sezione dedicata alle Prime Opere si ricorda la collaborazione con Isao Takahata, i progetti televisivi e Nausicaa. Nell'area è inoltre presente una scrivania fornita dallo Studio Ghibli che mostra anche il modo in cui il regista misura il frame rate.

La sezione Creando mondi permette ai fan di immergersi nella mente di Miyazaki grazie agli universi e agli ambienti creati per i film come Ponyo sulla scogliera, La città incantata, Porco Rosso e Laputa - Castello nel cielo. I visitatori possono inoltre sdraiarsi per osservare il "cielo", riposarsi, e concedersi una pausa come fanno molti personaggi.

Gli spazi di Trasformazione danno spazio alle tematiche più "cupe" presenti nelle opere del regista come la guerra, l'inquinamento e l'impatto degli esseri umani sul mondo.

La sezione che conclude il percorso è la Foresta Magica dove i visitatori, circondati dagli alberi presenti nei vari film, si arriva al Grande Albero e si possono vedere i Kodama di Principessa Mononoke, oltre a una poesia scritta dallo stesso regista.

I fan concluderanno poi il percorso attraversando un corridoio che ricrea l'atmosfera che accompagna Chihiro prima di attraversare il Cancello Rosso, ritornando infine alla realtà accompagnati dal suono di passi diffusi dafli speaker.