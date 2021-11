Hawkeye: debutto positivo su Rotten Tomatoes per la nuova serie Marvel

La serie Hawkeye, in arrivo domani su Disney+, e il debutto su RottenTomatoes è prevalentemente positivo.

Hawkeye debutterà domani, 24 novembre, sugli schermi di Disney+ e la serie ha esordito con Rotten Tomatoes con una percentuale dell'84% di recensione positive.

Il progetto con star Jeremy Renner e Hailee Steinfeld ha ottenuto un'accoglienza prevalentemente favorevole, anche se alcuni critici non hanno apprezzato la gestione della storia dei due protagonisti.

Tra i commenti negativi nei confronti di Hawkeye ci sono quelli di Ben Travers, di IndieWire, che sostiene la serie sia troppo focalizzata sul gettare le basi per la storia di Kate Bishop invece che proporre un intreccio realmente interessante che possa soddisfare gli spettatori.

Nella nuova serie ambientata nella New York City del post blip l'ex Vendicatore Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l'aiuto di Kate Bishop, un'arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

La storia è ambientata dopo gli eventi mostrati in Avengers: Endgame ed è scritta da Jonathan Igla. Con Jeremy Renner nei panni di Clint Barton/Hawkeye e Hailee Steinfeld in quelli di Kate Bishop, Hawkeye vede nel cast anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James e la nuova arrivata Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Diretto da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeye debutterà in esclusiva su Disney+ il 24 novembre 2021.