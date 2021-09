Hawkeye, il primo trailer della serie Marvel esplode di spirito Natalizio

Quest'anno la magia del Natale ai Marvel Studios la porta Hawkeye, la nuova serie Marvel di Disney+ con protagonisti Jeremy Renner, Hailee Steinfeld e... Lucky the Pizza Dog. Ammiriamo insieme il primo trailer e il poster dello show di Disney+.

Non è ancora arrivato Halloween, ma possiamo già dare un primo sguardo alla serie tv Hawkeye, che debutterà il 24 novembre su Disney+ e ci accompagnerà nel periodo natalizio.

E del Natale l'aria si sente eccome nel trailer e nel poster dedicati allo show, che ci mostrano un Clint Barton alle prese con qualche problemino dopo la sua agognata riunione familiare a seguito degli eventi di Avengers: Endgame.

È qui che entra in scena anche Kate Bishop (Hailee Steinfeld), che finirà con il collaborare con l'ex-Avenger in quella che sembra una missione "più complicata del previsto".

Sulle note di "It's the Most Wonderful Time of the Year" continuano a susseguirsi diverse scene dallo show, incluse alcune che anticipano uno spettacolo teatrale a tema Avengers e una con un adorabile inquadratura di Lucky the Pizza Dog, ma anche altre che non possono significare che guai per il povero Clint.

Cosa ci attende davvero il prossimo novembre? Non ci resta che scoprirlo a tempo debito cliccando sul tasto play.