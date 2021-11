Hawkeye piace a critica e pubblico, ma gli ascolti sono i più bassi tra le serie dei Marvel Studios

Hawkeye convince... ma non vince? La serie Marvel con protagonisti Jeremy Renner e Hailee Steinfeld sembrerebbe non aver totalizzato un gran numero di spettatori per i primi due episodi. Ma vediamo i dati più nel dettaglio.

Secondo quanto riportato da Deadline, la società di pubblicità e analisi Samba TV - che solitamente si occupa di analizzare la viewership dei vari prodotti d'intrattenimento in mancanza di dati ufficiali provenienti dai servizi streaming - avrebbe riscontrato un calo di spettatori per la serie tv su Occhio di Falco negli Stati Uniti rispetto a quelli totalizzati dalle altre produzioni dei Marvel Studios finora.

Mentre infatti Loki avrebbe fatto registrare 2.5 milioni di abbonati a Disney+ nei primi giorni dal suo debutto sulla piattaforma, il primo episodio di Hawkeye avrebbe totalizzato solo 1.5 milioni di visualizzazioni, e di questi solamente 1.3 milioni hanno poi proseguito con la visione del secondo episodio.

Tali numeri sarebbero inferiori anche a quelli ottenuti da The Falcon and The Winter Soldier (1.8 milioni) e WandaVision (1.6) in un simile lasso di tempo.

Un vero peccato se si considera che i punteggi di Rotten Tomatoes per Hawkeye si aggirino al 93% da parte della critica, e all'84% da parte del pubblico.

Sarà stato il Ringraziamento a distrarre gli americani? Vedremo come proseguirà il resto dello show, e quali saranno gli indici di ascolti e gradimento per Hawkeye.