Hawkeye: un nuovo trailer della serie Marvel

La serie Hawkeye arriverà il 24 novembre con due episodi e il nuovo trailer condiviso online anticipa molte scene d'azione del progetto prodotto per Disney+.

Nel video si vedono infatti Clint Barton e Kate Bishop alle prese con inseguimenti e combattimenti, il tutto mentre intorno a loro c'è un'atmosfera natalizia.

In Hawkeye, la nuova serie ambientata nella New York City del post blip, l'ex Vendicatore Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l'aiuto di Kate Bishop, un'arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

La storia è ambientata dopo gli eventi mostrati in Avengers: Endgame ed è scritta da Jonathan Igla. Con Jeremy Renner nei panni di Clint Barton/Hawkeye e Hailee Steinfeld in quelli di Kate Bishop, Hawkeye vede nel cast anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James e la nuova arrivata Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Diretto da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeye debutterà in esclusiva su Disney+ il 24 novembre 2021.