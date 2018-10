Hawkeye: Disney progetta una serie tv dedicata all'eroe , ma gli arcieri saranno due!

Le sorprese di Marvel non finiscono mai. Dopo l'annuncio della messa in cantiere di serie tv dedicate agli eroi dell'MCU Scarlet Witch e Loki, adesso apprendiamo che un altro Avenger starebbe per prendere la via del piccolo schermo. Si tratta di Clint Barton, alias Hawkeye, che presto potrebbe avere una serie tv a lui dedicata sulla piattaforma streaming Disney.

Sappiamo da tempo che i Marvel Studios stanno lavorando a un progetto su Hawkeye, finora tutti hanno pensato che si trattasse di una pellicola standalone, ma adesso sembra che l'arciere di Jeremy Renner potrebbe diventare protagonista di una serie tv che narrerà gli eventi post-Avengers 4. Questa suona come una sorpresa per molti fan del mondo Marvel, ma la notizia ancor più stupefacente è contenuta nella breve descrizione del progetto diffusa da MCU Cosmic: secondo il report la serie tv prevederà la presenza non di un solo Haweye, bensì di due personaggi differenti. Si profila l'arrivo per i fan di una Hawkeye donna, Kate Bishop.

Ecco le parole esatte del report: "La serie coinvolgerà Clint Barton, alias Hawkeye, ma lo vedrà impegnato ad allenare un nuovo giovane arciere. I fan dei fumetti probabilmente hanno già capito di chi si tratta".

Creata nel 2005 da Allan Heinberg e Jim Cheung, Kate Bishop diventa la seconda Hawkeye a afianco di Clint Barton e nel 2016 diventa protagonista di un fumetto a lei dedicato. Le notizie della sua presenza in una serie tv dedicata a Hawkeye sono circolate dopo l'annuncio dell'ingresso di Katherine Langford nel cast di Avengers 4. E mentre la fantasia dei fan si sbizzarrisce, dobbiamo ricordare che al momento nessuna di queste anticipazioni è stata confermata da Marvel Non ci resta che attendere per scoprire il destino riservato a Hawkeye dopo Avengers 4.

