Hawkeye, il costumista: "Lo stile di Yelena? Se funziona è merito di Florence Pugh"

Il costumista di Hawkeye Michael Crow elogia lo stile di Yelena Belova, ma ancor di più la sua interprete Florence Pugh, capace di renderlo unico e inimitabile.

Durante un'intervista con Insider, Crow ha infatti raccontato qualcosa in più sui costumi della sorella di Natasha Romanoff, la nuova Vedova Nera del MCU, che non saranno esattamente alta moda, ma funzionano proprio per questo... E ovviamente grazie a Florence.

"Si tratta semplicemente di trovare i pezzi giusti, e Florence voleva assolutamente che Yelena avesse uno stile tutto suo. La cosa divertente è che la cosa non è necessariamente sinonimo di buon gusto per noi. È un po' esagerato ed eccentrico, e se funziona è solo grazie al modo in cui indossa quegli abiti e li fa suoi. E credo che a renderli così fighi sono proprio Yelena e Florence che li vivono appieno".

È il caso ad esempio dell'outfit che Yelena indossa nella scena post-credit di Black Widow...

"Ne ho discusso con la costume designer di Black Widow e poi ho collaborato con Florence per trovare quell'outfit, ed è stato davvero complicato, perché erano pezzi vintage che non si trovavano in grande numero, e a noi servivano più capi per le controfigure" ha spiegato Crow "[E per quell'ultimo outfit] mi sono sentito per email con Florence la settimana prima, le ho mostrato qualche idea e lei mi ha indicato cosa le piaceva. Poi ha provato un paio di cose e mi ha detto 'Abbiamo finito'".

... Ma anche del cappotto che porta nella scena a casa di Kate nel quinto episodio di Hawkeye.

"Quel cappotto ci ha fatto innamorare fin da subito, perché era così strano. Ne ho trovati due online, gli unici al mondo, e quindi ho pesato fosse destino" ricorda ancora Crow.

E in quanto alle spille "Un altro elemento ereditato dal suo ultimo costume in Black Widow era il fatto che portasse tante spillette. Una è un ragno, una specie di richiamo al film, e un'altra è una mano che imita una pistola, che condivide il nome Finger Gun con una compagnia di produzione di Hawkeye. Ed è anche qualcosa che è piaciuta molto a Florence perché è un gesto che Yelena fa spesso, e ha pensato fosse un riferimento simpatico al personaggio".