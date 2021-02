Hausen: da stasera su Sky Atlantic la prima serie horror targata Sky Original

Parte stasera su Sky Atlantic, alle 21:15, Hausen, nuova serie horror tedesca, la prima targata Sky Original. Al centro un padre e un figlio, una tragica perdita e la voglia di ricominciare. Due persone alla ricerca di una casa e di nuove possibilità che si ritrovano in un luogo di forze oscure e occulte: un palazzo prefabbricato minaccioso e ingombrante con una misteriosa vita diabolica che si nutre delle infelicità di chi lo abita.

Hausen è una fiaba dark, una produzione tedesca diretta da Thomas Stuber (A Heavy Heart) con Tristan Göbel (Goodbye Berlin) e Charly Hübner (La vita degli altri), in onda da sabato 20 febbraio 2021 su Sky e anche in streaming su NOW TV.

La serie è ambientata nella Germania dell'est in un edificio nascosto fra i boschi che costeggiano la città di Buch. E' qui che sorge l'edificio scelto per dare vita alla storia di HAUSEN, un'ambientazione inquietante e oscura, tipica del paesaggio tedesco postmoderno, che si addice perfettamente all'atmosfera dark e opprimente, ricercata per raccontare questa fiaba degli orrori. Dopo la morte di sua madre, Juri (Tristan Göbel), sedici anni, e suo padre Jaschek (Charly Hübner) si trasferiscono in un complesso residenziale fatiscente ai margini della città. Mentre Jaschek cerca di costruirsi una nuova realtà lavorando come custode, Juri con il tempo inizia a scoprire i segreti che l'edificio nasconde: una vita diabolica che si nutre delle sofferenze dei suoi residenti. Per riuscire a combattere questa forza oscura, Juri, dovrà convincere gli inquilini del palazzo, indifferenti e ostili, a cooperare tra loro. Ma più il tempo passa più le cose si complicano e anche Jaschek inizia a cedere all'influenza del condominio lasciando suo figlio da solo in questa guerra contro l'oscurità.

HAUSEN, è una serie prodotto da Lago Film per Sky Deutschland. Il produttore è Marco Mehlitz ("Goodbye Berlin"), l'executive producer per Sky è Quirin Schmidt. Questo produzione Sky Original è stata sponsorizzata da German Motion Picture Fund (GMPF), Medienboard Berlin Brandenburg (MBB) e Mitteldeutsche Medienförderung (MDM). NBC Universal Global Distribution è responsabile per la distribuzione a livello globale.