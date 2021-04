Haunted Mansion: Justin Simien regista del film Disney ispirato all'attrazione dei parchi

Haunted Mansion, l'iconica attrazione dei parchi Disney, sarà alla base di un nuovo film e il regista del progetto sembra sarà Justin Simien, impostosi all'attenzione della critica e del pubblico con Dear White People.

Il filmmaker è attualmente impegnato nelle trattative del progetto che verrà prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, reduci dal successo di Aladdin.

Una foto di Justin Simien

La sceneggiatura di The Haunted Mansion è stata firmata da Katie Dippold ispirandosi all'attrazione che ha debuttato nel 1969 e fa parte delle destinazioni imperdibili per chi visita Disney Land e Disney World.

Al centro della trama ci sarà un gruppo di visitatori di un parco tematico che si ritrova a vivere una spaventosa avventura nell'edificio infestato, avendo a che fare con personaggi classici come la medium Madame Leota, la Sposa e vari fantasmi.

Nel 2003 la Disney aveva già provato ad adattare l'esperienza offerta da Haunted Mansion con un film diretto da Rob Minkoff e con star Eddie Murphy. L'obiettivo sarebbe quello di replicare il successo ottenuto con Pirati dei Caraibi, che ha dominato i box office in tutto il mondo.

Justin Simien ha diretto, dopo Dear White People, Bad Hair, che ha conquistato il Sundance Film Festival, ed è stato proposto da Hulu nel mese di ottobre.