Harvey Weinstein, nuove accuse da Paz de la Huerta: "Mi ha molestata in un albergo"

Harvey Weinstein dovrà affrontare una nuova causa legale intentata da Paz de la Huerta che sostiene di essere stata violentata due volte dal produttore nel 2010 e di essere stata poi molestata anche nel 2011.

Gli avvocati dell'attrice sostengono che il 5 gennaio 2011 Paz si fosse recata all'hotel Four Seasons di Beverly Hills per chiedere a Weinstein di smettere di tormentarla con telefonate e visite non gradite nei dintorni del suo appartamento. Weinstein avrebbe quindi aperto la porta della sua camera di albergo indossando solo un accappatoio aperto e invitandola ad avere un rapporto sessuale a tre insieme a un'altra donna, già presente nell'alloggio temporaneo del produttore. L'attrice avrebbe reagito immediatamente: "Gli ha detto di smetterla di tormentarla e molestarla e si è allontanata in fretta dalla stanza di Weinstein sentendosi imbarazzata, spaventata, sconvolta e umiliata. Weinstein, inoltre, sembrava infuriato a causa del suo rifiuto e della denuncia che aveva fatto".

Le violenze sessuali subite dall'ex star di Boardwalk Empire - L'impero del crimine sono state oggetto di un'indagine condotta dalla polizia di Manhattan e le nuove accuse potrebbero aprire un caso anche a Los Angeles, dove molte donne sostengono di essere state molestate e aggredite dall'ex miliardario.

L'avvocato di Weinstein, tuttavia, ha respinto ogni accusa ricordando che il procuratore distrettuale di New York non ha ritenuto fondate le dichiarazioni di Paz de la Huerta, respingendo l'ipotesi di un processo, e ha poi aggiunto: "Crediamo che la sua nuova versione degli eventi che si sarebbero svolti in California siano ugualmente falsi e, sfortunatamente, il frutto di una personalità instabile e con un'immaginazione molto vivida".