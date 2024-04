Harvey Weinstein libero? Ecco perché la condanna per reati sessuali è stata annullata

La celebre condanna per reati sessuali di Harvey Weinstein del 2020 è stata annullata dalla Corte d'Appello di New York, stando a quanto riportato da Variety e dalle altre testate giornalistiche americane.

Nella giornata di ieri la corte ha stabilito, con una votazione di 4 a 3, che il giudice del processo di Weinstein - ritenuto da molti un momento storico del movimento #MeToo che aveva dato il via alle accuse contro di lui nel 2017 - ha mostrato pregiudizio permettendo alle donne di testimoniare su accuse che non facevano parte del caso. Il tribunale ha ora ordinato un nuovo processo.

Giuseppe Tornatore - Ogni film un'opera prima: il produttore Harvey Weinstein in una scena del documentario

Weinstein verrà scarcerato?

Weinstein, produttore premio Oscar per Shakespeare in Love e Will Hunting, sta scontando una condanna a 23 anni presso il Mohawk Correctional Facility, un carcere di media sicurezza a Rome, N.Y. Rimarrà in carcere poiché è stato anche condannato per stupro a Los Angeles nel 2022 e ad altri 16 anni di carcere. Tuttavia, Weinstein è stato assolto nel processo di Los Angeles dalle accuse riguardanti una donna che aveva testimoniato nel suo caso di New York.

Il portavoce di Weinstein, Juda Engelmayer, ha dichiarato in un comunicato: "Siamo cautamente eccitati. Ha ancora una lunga strada davanti a sé a causa del caso di Los Angeles. Stiamo studiando le ramificazioni dell'appello in questo momento". Gli avvocati di Weinstein terranno una conferenza stampa a Manhattan per discutere della decisione.

Asia Argento: "Harvey Weinstein ha violentato anche me"

"Ribadiamo che nessuna persona accusata di illegalità può essere giudicata sulla base di prove di crimini non imputati che servono solo a stabilire la propensione dell'imputato al comportamento criminale", ha scritto il giudice Jenny Rivera nell'opinione di maggioranza della corte. "È un abuso di discrezionalità giudiziaria consentire accuse non provate di nient'altro che un cattivo comportamento che distrugge il carattere di un imputato ma non getta alcuna luce sulla sua credibilità in relazione alle accuse penali mosse contro di lui".

Nel caso di New York, Weinstein è stato condannato per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di Project Runway, nel suo appartamento nel 2006. È stato inoltre condannato per aver violentato Jessica Mann in un hotel nel 2013.