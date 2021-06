Harvey Keitel e Quentin Tarantino, nuova collaborazione in vista? "Tra noi non è finita"

Interrogato su una potenziale nuova collaborazione con Quentin Tarantino, Harvey Keitel ha risposto in modo sibillino e ha fatto sapere che tra loro non è ancora finita.

L'ultima volta che Harvey Keitel ha collaborato con Quentin Tarantino risale a Bastardi senza gloria. Nel film, l'attore si limitava a doppiare un personaggio. La sua ultima apparizione sullo schermo in un film diretto dal regista de Le Iene, invece, risale a Pulp Fiction, in occasione del quale Keitel interpretò il personaggio di Winston Wolfe.

Samuel L. Jackson, John Travolta e Harvey Keitel in una scena di Pulp Fiction

Considerando l'eccellente rapporto tra i due e gli ottimi risultati ottenuti da Le Iene e Pulp Fiction, Harvey Keitel è stato interrogato su una potenziale nuova collaborazione con Quentin Tarantino. Nel corso di una recente intervista per Insider, l'attore ha risposto: "La storia tra noi non è finita. Per ora non posso parlare ma posso soltanto dirti che la storia non è finita".

Che qualcosa stia bollendo in pentola? Come riportato da IndieWire, l'attore ha continuato: "Dico che la storia tra noi non è finita perché ciò che abbiamo fatto quando ci siamo incontrati non può essere giunto a una conclusione. Non può considerarsi concluso nel mio cuore e nella mia mente. Anche se non abbiamo più lavorato insieme da Pulp Fiction, per me abbiamo sempre continuato a lavorare insieme, in un certo senso".

A proposito di C'era una volta a... Hollywood, Harvey Keitel ha affermato: "Ciò che Quentin Tarantino ha fatto in quel film è stato straordinario. Quello è il ragazzo che conosco e che ha trasformato la storia di Sharon Tate in un potentissimo racconto di amore". Recentemente, Quentin Tarantino ha ammesso di aver preso in considerazione la possibilità di dirigere un remake de Le Iene: "Sì, l'ho considerato ma non lo farò. Mi dispiace, Internet!".