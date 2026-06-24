Tutti i vincitori dei Nastri d’Argento 2026: La Grazia di Paolo Sorrentino domina con 8 premi

Il film di Paolo Sorrentino conquista otto premi, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura. Riconoscimenti anche per Anna Ferzetti, Toni Servillo, Primavera di Damiano Michieletto e La vita va così di Riccardo Milani.

È La grazia di Paolo Sorrentino il film simbolo dei Nastri d'Argento 2026. Con 8 premi conquistati su nove candidature, domina la serata aggiudicandosi anche i riconoscimenti per miglior film, regia e sceneggiatura. Di seguito l'elenco completo di tutti i vincitori.

Tutti i vincitori dei Nastri d'Argento 2026

La grazia: la prima immagine di Toni Servillo

Premi principali

Miglior film : La grazia - Paolo Sorrentino

Migliore regia : Paolo Sorrentino (La grazia)

Miglior esordio : Damiano Michieletto (Primavera)

Migliore commedia : La vita va così - Riccardo Milani

Miglior soggetto : Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli e Milo Tissone (La valle dei sorrisi)

Migliore sceneggiatura: Paolo Sorrentino (La grazia)

Interpreti

Migliore attrice protagonista : Anna Ferzetti (La grazia)

Migliore attore protagonista ex aequo : Valerio Mastandrea (Cinque secondi) e Toni Servillo (La grazia)

Migliore attrice non protagonista : Milvia Marigliano (La grazia)

Migliore attore non protagonista : Francesco Gheghi (40 secondi)

Migliore attrice di commedia : Claudia Pandolfi (2 cuori e 2 capanne)

Migliore attore di commedia: Giuseppe Battiston (Lavoreremo da grandi)

Premi tecnici

Fotografia : Daria D'Antonio (La grazia)

Scenografia : Gaspare De Pascali e Carlotta Desmann (Duse)

Costumi : Maria Rita Barbera e Gaia Calderone (Primavera)

Montaggio : Vincenzo Alfieri (40 secondi)

Sonoro : Emanuele Cecere e Mirko Perri (La grazia)

Casting Director : Marco Matteo Donat-Cattin e Federica Baglioni (40 secondi)

Colonna sonora : Fabio Massimo Capogrosso (Primavera)

Migliore canzone originale: Le cose non dette, scritta da Marcello Grilli, Alessandro Mahmoud e Paolo Buonvino, eseguita da Mahmood

Premi speciali

Nastro Speciale : Monica Guerritore (Anna)

Nastro d'Argento SIAE per la sceneggiatura : Giulia Calenda

Premio BNL BNP Paribas : Gioia mia di Margherita Spampinato

Nastro d'Argento Fondazione Claudio Nobis : Mariano Rigillo (La salita)

Hamilton Behind the Camera : Andrea De Sica (Gli occhi degli altri)

Giancarlo Giannini (La voce de Il Vangelo di Giuda)

Barbara Bouchet (Finale: Allegro)

Premi agli interpreti e ai talenti emergenti

Premio Guglielmo Biraghi : Beatrice Savignani (Le cose non dette)

Premio Graziella Bonacchi : Adalgisa Manfrida (Ultimo schiaffo)

Nastri d'Argento - Nuovo Imaie: Tommaso Cassissa e Adriano Moretti (Notte prima degli esami 3.0)

Il riconoscimento "8 per 80 - Le donne del cinema" è stato assegnato a:

Alba Rohrwacher

Teresa Saponangelo

Francesca Archibugi

Laura Samani

Tilde Corsi

Nicoletta Ercole

Francesca Amitrano

Chiara Milani

La grazia domina la serata, omaggio alle donne del cinema

La Grazia: Anna Ferzetti in una scena

Con otto Nastri conquistati, La Grazia è stato il film simbolo dell'edizione 2026. Oltre ai premi per miglior film, regia e sceneggiatura assegnati a Paolo Sorrentino, il film ha ottenuto riconoscimenti per gli interpreti Anna Ferzetti, Milvia Marigliano e Toni Servillo, oltre ai premi tecnici per fotografia e sonoro. Un risultato che conferma il consenso raccolto dal film fin dalla presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia.

Tra gli altri protagonisti della serata spicca Primavera di Damiano Michieletto, premiato come miglior esordio e vincitore anche per colonna sonora e costumi. Il Nastro per la migliore commedia è andato invece a La vita va così di Riccardo Milani, mentre il Nastro dell'Anno è stato assegnato a Buen Camino di Gennaro Nunziante, il film che ha segnato il ritorno di Checco Zalone.

L'80ª edizione dei Nastri d'Argento è stata inoltre caratterizzata da un ampio omaggio alle donne del cinema italiano. Monica Guerritore ha ricevuto un Premio speciale per Anna, mentre il riconoscimento "8 per 80" ha celebrato otto professioniste rappresentative di diversi settori dell'industria audiovisiva, dalle attrici alle registe, dalle produttrici alle figure tecniche che contribuiscono ogni giorno alla crescita del cinema italiano.