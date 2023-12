Harry, ti presento Sally, Meg Ryan: 'Fingere un orgasmo con Billy Crystal è stato facilissimo'

Meg Ryan sarà sempre debitrice nei confronti di Billy Crystal, che ha il merito di aver reso naturale il celebre orgasmo di Harry, ti presento Sally. Mentre ritirava un premio nel corso dei 46esimi Kennedy Center Honors, la popolare attrice ha fatto riferimento alla famosa scena della loro commedia romantica del 1989 in cui il suo personaggio, Sally, finge un orgasmo mentre si trova a cena al Katz's Delicatessen di New York di fronte allo stupore di Harry (Billy Crystal) e degli altri avventori del ristorante.

Billy Crystal e Meg Ryan in Harry, ti presento Sally

"La scena mi è venuta molto naturale, e devo davvero ringraziare Billy per questo", ha detto Meg Ryan. "In realtà non ho mai avuto a che fare con qualcuno che rendesse più facile fingere un orgasmo. Quindi grazie, Billy."

L'attrice ha poi aggiunto: "Come sua moglie Janice sa da oltre 50 anni, innamorarsi di Billy è una cosa abbastanza facile".

Una commedia inossidabile

Harry, ti presento Sally: Meg Ryan insieme a Billy Crystal in una scena

Anche Billy Crystal ha parlato dell'impatto duraturo di Harry, ti presento Sally esprimendo a People la sua gratitudine per la costar Ryan.

"Siamo stati messi insieme dal regista Rob Reiner e dalla sceneggiatrice Nora Ephron, scelti per essere questa coppia e quasi 35 anni dopo, siamo ancora una coppia per tutti", ha detto l'attore comico. "Man mano che si va avanti e le nuove generazioni vedono questo film, lo guardano ancora e ancora a San Valentino, a Capodanno, in qualsiasi occasione. Le persone si innamorano ogni giorno e si disinnamorano ogni giorno. Questo film è un evergreen in questo senso. È una cosa bellissima".