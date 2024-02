Harry, ti presento Sally: il regista ha trasformato il finale in un lieto fine dopo aver trovato l'amore

Il finale di Harry, ti presento Sally non era quello inizialmente concepito, e il regista Rob Reiner si è aperto su ciò che gli ha fatto cambiare idea. In una nuova intervista per Who's Talking to Chris Wallace, Reiner ha rivelato che la commedia romantica del 1989 aveva un "finale strappalacrime". "Nel finale originale Harry e Sally non si mettevano insieme", ha detto Reiner al programma della CNN.

Il regista ha dichiarato di aver cambiato la fine dopo aver incontrato sua moglie, Michele Singer, conosciuta durante le riprese, aggiungendo che se non avesse trovato l'amore nella vita reale, Harry e Sally non sarebbero finiti insieme. "Ero stato sposato per dieci anni. Sono stato single per dieci anni e non riuscivo a pensare che avrei potuto conoscere qualcun altro. Da lì è nato Harry, ti presento Sally. Non avevo conosciuto nessuno, quindi si trattava di due che si vedevano dopo anni, parlavano e poi si allontanavano l'uno dall'altra", ha detto il regista.

Harry, ti presento Sally è stato scritto da Nora Ephron e diretto da Reiner. Il film è uscito nel 1989, lo stesso anno in cui Reiner ha sposato sua moglie. Tra gli altri attori del film figurano Carrie Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford, Lisa Jane Persky, Michelle Nicastro, Kevin Rooney, Harley Kozak ed Estelle Reiner.