Harry, ti presento Sally: una gara di orgasmi per i 30 anni del film

Una gara di orgasmi è il modo migliore per festeggiare Harry, ti presento Sally, la commedia cult firmata da Rob Reiner nel 1989. Il dettaglio che rende davvero unica l'iniziativa è che a ospitare la peculiare competizione sarà lo stesso ristorante della celebre scena.

Nel 2019 Harry, ti presento Sally compie 30 anni, così il ristorante Katz's Delicatessen, ovvero lo stesso storico locale che è stato in effetti teatro della scena celebre in cui Meg Ryan simula l'orgasmo, ha deciso di festeggiare lo speciale compleanno con una rumorosa gara di orgasmi, naturalmente finti. La competizione si terrà il 12 luglio e per chiunque fosse interessato a partecipare, ecco qualche dettaglio in più. Alla "orgasmo challenge" può accedere chiunque pensi di essere in grado di emulare o di battere la performance di Meg Ryan nei panni di Sally Albright. I concorrenti potranno sedere allo stesso tavolo che 30 anni fa è stato teatro dell'orgasmo simulato più famoso della storia del cinema. A decretare il vincitore una giuria di ospiti speciali.

Sul sito del ristorante è già in vendita un pacchetto speciale chiamato I'll have what she's having, che per chiunque non lo ricordasse è esattamente la battuta (tradotta in italiano come "Quello che ha preso la signorina") pronunciata dall'anziana signora in chiusura della famosa sequenza. Nella confezione ci sono gli ingredienti per preparare i panini di Harry e Sally, una maglietta commemorativa e altri gadget non ancora svelati.

Per chi non ricordasse la celebre scena, invece: Sally (Meg Ryan) è decisa a convincere Harry (Billy Crystal) che non solo le donne sono assolutamente capaci di fingere un orgasmo, ma possono farlo così bene ma non insospettire neppure il partner sulla veridicità o meno del loro piacere. Di fronte ai dubbi di Harry, Sally non trova modo migliore per dimostrare le proprie ragioni se non simulando, in pubblico, nel ristorante Katz's Delicatessen, un orgasmo, assolutamente finto ma assolutamente verosimile.