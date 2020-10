Harry Styles prende il tè a casa di una fan (e dà anche da mangiare ai pesci)

È sicuramente un giorno memorabile quando il tuo cantante preferito - un esempio a caso, Harry Styles - finisce per puro caso col prendere il tè a casa tua (e a dar da mangiare ai pesci)... Peccato perderselo, vero? È esattamente ciò che è successo a Theodora, una fan del cantante e attore.

IG || “Just came home and found out who was house sitting... 😶” (©️theadoraaaaaaaa) pic.twitter.com/Et14ddcU5r — Harry Styles Updates (@OfficialWithHES) October 28, 2020

Sembra quasi un film di Disney Channel, ma è la pura realtà.

Secondo quanto riportato anche dal sito Billboard, il cantante inglese si sarebbe ritrovato in una simile situazione dopo aver subito un guasto alla macchina.

Una volta accostato, infatti, l'amico del padre di una fan che abitava nell'abitazione più vicina, vedendolo in difficoltà, lo ha invitato in casa, offrendogli una tazza di tè per ingannare l'attesa del carro attrezzi.

Purtroppo però Theodora - così si chiama la ragazza - non era in casa in quel momento, così Styles ha deciso di lasciarle un biglietto di ringraziamento.

"Theodora, la mia macchina si è rotta sulla strada di casa tua, e un amico di tuo padre mi ha gentilmente permesso di attendere a casa tua con una tazza di té" ha scritto l'ex-membro dei One Direction, aggiungendo di aver anche autografato un suo album, dato da mangiare al pesciolino - che tra l'altro si chiamava proprio Harry ndt -, e averci anche fatto una foto "Sono davvero dispiaciuto di non averti potuto incontrare. Ti mando tutto il mio affetto. Spero che avremo modo di incontrarci presto. Tratta sempre il prossimo con gentilezza. Alla prossima, Harry".

La storia, neanche a dirlo, è diventata subito virale, e sui social trovate anche le foto che ne testimoniano la veridicità.

E anche quest'oggi, la realtà ha trovato il modo di superare, o almeno imitare, la fantasia...