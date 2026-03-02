Harry Styles presenta il suo nuovo album con una performance in arrivo su Netflix

I fan della musica stanno attendendo con grande impazienza il ritorno di Harry Style, il cui nuovo album, intitolato Kiss All The Time. Disco, Occasionally, debutterà in tutto il mondo il 6 marzo.

Netflix ha ora annunciato che i suoi utenti avranno l'occasione di assistere alla prima esibizione live dei brani grazie allo speciale One Night in Manchester, che sarà disponibile in streaming da domenica 8 marzo alle ore 20 (ora italiana).

La performance di Styles in arrivo su Netflix

Harry Styles si esibirà dal vivo venerdì 6 marzo a Manchester per presentare le canzoni che compongono la tracklist del suo quarto album e lo show integrale, prodotto da Fulwell Entertainment, sarà poi disponibile su Netflix.

La piattaforma di streaming ha annunciato l'evento con un teaser in cui si vedono alcuni momenti della preparazione del cantante in vista dell'importante appuntamento.

Ecco il video:

Il ritorno dell'artista dopo una lunga pausa

Negli ultimi dieci anni, Harry Styles è diventato uno degli artisti più influenti della cultura moderna e il nuovo album è stato considerato come una dichiarazione profondamente personale.

Kiss All the Time. Disco, Occasionally arriverà il 6 marzo, a quasi quattro anni di distanza dal debutto di Harry's House, album che ha vinto il prestigioso premio Grammy nella categoria Album of the Year nel 2023.

L'album si apre con Aperture, brano che contribuisce a definire il tono dell'intero progetto, descritto come "sperimentale, selvaggiamente avventuroso, eccentricamente originale, con un messaggio chiaro: "We belong together"".

L'artista ha collaborato e sperimentato insieme a Kid Harpoon, cercando di muoversi verso nuovi orizzonti e rinnovarsi in modo costante.

Harry Styles: One Night in Manchester, il poster

Styles aveva sorpreso con i suoi primi album da solista, Harry Styles del 2017 e Fine Line del 2019, pubblicati dalla Columbia Records.

Harry's House, successivamente è diventato un fenomeno culturale da record, raggiungendo il primo posto in classifica in 28 paesi. Il brano As It Was è diventato uno dei più grandi successi di tutti i tempi, rimanendo in cima alla classifica Billboard per 15 settimane, un risultato senza precedenti per un artista solista.