Harry Styles: "Le critiche per la relazione con Olivia Wilde sono state difficili da digerire"

Harry Styles si confessa in una lunga intervista a Rolling Stone in cui rivela quanto siano state dure da digerire le critiche sulla sua relazione con Olivia Wilde, che lo ha diretto in Don't Worry Darling. Il film sarà presentato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia, al via a fine mese.

Riguardo alle polemiche sollevate dall'unione con Olivia Wilde, che all'epoca dell'incontro sul set era fidanzata con Jason Sudeikis, da cui ha avuto due figli, Harry Styles ha confessato: "Questo ovviamente non mi fa sentire bene",.

Il cantante ha parlato dei confini che ha creato tra l'essere un'icona pop e la sua vita fuori dai riflettori, dalla scelta di usare al minimo i social media al suo rituale di farsi la doccia subito dopo ogni spettacolo per purificare l'adorazione "innaturale" rivolta a lui come superstar del pop e riportarlo alla sua forma umana vulnerabile. Ma anche con questi limiti, a volte "altre persone offuscano i confini per te. Ovviamente è una sensazione difficile sentire che essere vicino a me significa essere a rischio di finire su Twitter o cose del genere. Volevo solo cantare. Non volevo causare danni alle persone in quel modo".

Come spiega la star del pop, il suo obiettivo è sempre stato quello di separare la sua persona pubblica dal suo privato:

"Non ho mai parlato pubblicamente della mia vita lontano dal lavoro e ho scoperto che mi ha giovato positivamente. Ci sarà sempre una versione di una narrazione, e non voglio passare il tempo a cercare di correggerla o reindirizzarla in qualche modo. A volte le persone dicono 'Sei stato pubblicamente con donne' e non credo di essere stato pubblicamente con nessuno. Se qualcuno ti fotografa con qualcuno, non significa che tu stai scegliendo di avere una relazione pubblica o qualcosa del genere".