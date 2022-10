Harry Styles colpito da una bottiglia durante il suo concerto: la reazione diventa virale

Harry Styles continua a mostrarsi sempre più pacato e diplomatico con i suoi fan. Nel mezzo di una sua performance canora allo United Center di Chicago, infatti, il cantante ha reagito al lancio di una bottiglia che sembrerebbe non averlo scalfito minimamente.

"Che peccato" esclama Harry Styles prima di scrollare le spalle e continuare come se nulla fosse accaduto. Il video della sua reazione è ovviamente stato condiviso sui social e diventato in poco tempo virale. Styles non si è soffermato sull'incidente e sembra che non si sia nemmeno preoccupato di far intervenire la sicurezza per cercare la persona che avesse lanciato la bottiglia. Ha ripreso rapidamente a interagire con la folla, chiedendo loro se fossero di Chicago o se fossero residenti a Chicago.

Durante il concerto, Harry Styles ha anche mostrato il suo sostegno alle donne iraniane reggendo un cartello giallo acceso con la scritta "Stand with the women of Iran" e l'hashtag Masha Amini, la cui morte ha scatenato un'indignazione diffusa nel Paese e proteste di massa.

Vi ricordiamo che il cantante sarà protagonista di My Policeman, film diretto da Michael Grandage e tratto dal romanzo scritto da Bethan Roberts. Harry Styles interpreta Tom, un poliziotto gay che nasconde la sua omosessualità frequentando l'insegnante Marion. Arriverà il 4 novembre su Amazon Prime Video.