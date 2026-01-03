Harry Potter, Warwick Davis: "La serie sarà molto più fedele ai romanzi"

L'attore è tornato nel magico mondo di Hogwarts in occasione delle riprese della prima stagione dello show e ha fatto un paragone con i film.

Warwick Davis fa parte del cast della nuova serie tratta dai romanzi di Harry Potter e, avendo recitato anche nei film, ha condiviso la sua opinione sulle differenze tra l'adattamento per il grande schermo e quello per la tv.

L'attore, intervistato da Radio Times, è ritornato sul set per interpretare il Professor Flitwick ed è ancora impegnato nelle riprese.

Il confronto tra gli episodi dello show e i film

Parlando della serie di Harry Potter, Warwick Davis ha dichiarato: "Ci sto lavorando in questi giorni, ma non posso realmente dire nulla oltre il fatto che stanno raccontando di nuovo queste storie meravigliose, ma con più profondità e dettagli rispetto al passato".

Warwick Davis è Professor Flitwick in una scena del film Harry Potter and the Sorcerer's Stone

L'attore ha voluto quindi rassicurare i fan dell'opera letteraria scritta da J.K. Rowling: "Sono degli adattamenti davvero fedeli del romanzo".

Warwick ha quindi accennato alla sua esperienza nel ritornare all'interno del magico mondo di Hogwarts: "Stiamo ovviamente raccontando la stessa storia, quindi ci sono dei momenti simili che stiamo vivendo come attori sul set".

Davis, che ha lavorato a tutti gli otto lungometraggi prodotti da Warner Bros, ha aggiunto: "Ma è strano tornare negli stessi studios, rifare tutto da capo, perché Leavesden è dove abbiamo girato i film".

I protagonisti della serie Harry Potter

La serie arriverà sugli schermi americani, e di tutto il mondo, nel 2027 su HBO e HBO Max, dove la piattaforma è presente, inclusi i prossimi mercati di lancio Germania, Italia e Regno Unito. La tv via cavo ha recentemente confermato che si sta lavorando alla seconda stagione. L'adattamento televisivo della saga è scritto da Francesca Gardiner, che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie.

Tra gli interpreti ci saranno Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermione Granger), John Lithgow (Silente), Janet McTeer (Minerva), Paapa Essiedu (Severus Piton), Nick Frost (Hagrid), Lox Pratt (Draco Malfoy), Johnny Flynn (Lucius Malfoy), Leo Earley (Seamus Finnigan), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavender Brown), Bertie Carvel (Cornelius Fudge), Bel Powley e Daniel Rigby (Petunia e Vernon Dursley).