Harry Potter: la serie rispolvera la location originale della "vera" Coppa del Mondo di Quidditch

I nuovi interpreti della serie reboot targata HBO sono stati avvistati intenti a girare in un luogo divenuto celebre grazie a Harry Potter e il Calice di Fuoco.

A volte ritornano. I membri del cast della serie su Harry Potter sono stati avvistati nell'Hertfordshire, per l'esattezza nella tenuta di Ashridge, storica location di Harry Potter e il Calice di Fuoco in cui si tiene la Coppa del Mondo di Quidditch.

Tra gli attori che si aggiravano per la tenuta in costume sono stati immortalati dal Daily Mail Dominic McLaughlin, che interpreta Harry Potter, Louise Brealey nei panni di Madama Rolanda Hooch, Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Lox Pratt, volto del nuovo Draco Malfoy e Alastair Stout, che interpreta Ron Weasley.

La produzione dello show ha preso il via a luglio, più di due anni l'annuncio di HBO che ha voluto riproporre una versione modernizzata del romanzi di J.K. Rowling per il piccolo così da catturare l'attenzione di una nuova generazione di fan. Ogni stagione della serie adatterà ciascuno dei sette libri, con la prima stagione prevista per il 2027.

Che cosa rivelano le foto dal set?

Le foto diffuse dal Daily Mail sembrano rivelare una scena chiave di Harry Potter e la pietra filosofale. I personaggi sono stati immortalati sull'erba della storica tenuta, tra un ciak e l'altro, coi costumi celati da coperte. Secondo alcuni testimoni sarebbe stata girata una lezione di volo che si conclude con il piccolo mago che si guadagna un posto nella squadra di Quidditch di Grifondoro come Cercatore.

Ciò accade dopo che Draco Malfoy ruba la Ricordella a Neville Paciock. Harry lo insegue sulla sua scopa e riesce ad afferrare l'oggetto magico quando Malfoy lo lascia cadere dall'alto del castello. Nelle foto dal set Dominic McLaughlin (Harry) indossa la tunica viola di Hogwarts.

Scritta e prodotta da Francesca Gardiner, la serie tv è prodotta da Mark Mylod, anche regista di vari episodi, in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta esecutivamente da J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e da David Heyman di Heyday Films. L'appuntamento con la prima stagione è previsto su HBO nel 2027.