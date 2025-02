Harry Potter, Warwick Davis parteciperebbe subito alla serie: "Sarebbe bello avere alcuni attori dei film"

La star del franchise cinematografico tratto dai libri di J.K. Rowling non esclude un ritorno.

Warwick Davis è uno degli attori più presenti nella saga di Harry Potter, se non altro per aver interpretato vari personaggi come il professor Filius Vitious, Unci-Unci e il capo dei Goblin della Gringott.

Dopo aver ricevuto il prestigioso BAFTA Fellowship ai BAFTA Film Awards, Davis ha dichiarato ai giornalisti di essere aperto ad un possibile ritorno nel franchise di Harry Potter in vista della serie tv.

Warwick Davis tornerebbe in Harry Potter

"Penso che sarebbe bello avere anche alcuni attori della saga originale per collegare la serie ai film" ha dichiarato Davis "Ma chissà? Non direi mai di no. Amo lavorare".

Warwick Davis ha partecipato a tutti gli otto film della saga, da Harry Potter e la pietra filosofale uscito nel 2001 a Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2.

L'aggiornamento sul casting della serie su Harry Potter

Al momento, il cast della nuova serie tv basata sui romanzi di J.K. Rowling non è stato ancora annunciato, nonostante sia emerso il nome di John Lithgow come possibile interprete di Albus Silente.

In attesa di sapere se Warwick Davis parteciperà anche alla serie tv, l'attore ha confessato l'emozione che prova nel ricordare quel periodo:"I film di Harry Potter significano molto per me. Sono stati 11 anni di lavoro, un fatto quasi inaudito nell'industria cinematografica".

Warwick Davis in una scena della serie Willow

La serie tv su Harry Potter dovrebbe essere distribuita nel 2026, in attesa di ulteriori conferme sui nomi che comporranno il cast principale, in primis Harry Potter, e sull'inizio delle riprese.