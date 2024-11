Harry Potter: Warner Bros ha trovato il nuovo interprete di Silente?

Warner Bros potrebbe aver trovato l'interprete giusto per il ruolo di Albus Silente nella nuova serie dedicata alla storia di Harry Potter, il protagonista della saga creata da J.K. Rowling.

Il sito di Variety, infatti, sostiene che tra gli attori in lizza per la parte ci sia anche Mark Rylance, apparentemente tra i preferiti della produzione per l'iconica parte.

Il possibile interprete di Silente nella serie

Attualmente Mark Rylance è protagonista sugli schermi britannici con la serie Wolf Hall: The Mirror and The Light, tratta dal romanzo scritto da Hilary Mantel, in cui interpreta Thomas Cromwell.

Le fonti di Variety sostengono che Warner Bros Television non abbia iniziato le trattative con l'attore premio Oscar, tuttavia ne starebbe valutando l'interesse e l'eventuale disponibilità.

Mark Rylance potrebbe essere Silente

Un portavoce di HBO ha inoltre ricordato che la serie è ancora nelle prime fasi di pre-produzione e non è ancora stato delineato il cast. Nessun nome verrà quindi confermato prima di raggiungere gli accordi con gli attori.

Il casting per lo show di Harry Potter

Warner Bros sembra intenzionata a cercare degli attori esordienti per le parti dei tre giovani protagonisti Harry, Hermione e Ron, mentre per quelle degli adulti, come i professori di Hogwarts, è più che probabile il coinvolgimento di star affermate.

Il ruolo di Silente, nei film, era stato affidato a Richard Harris. Dopo la sua morte il preside della scuola di magia è stato interpretato da Michael Gambon.

Parlando della serie in fase di sviluppo, Channing Dungey, presidente e CEO di Warner Bros. TV Group, ha recentemente affermato che "lo staff di sceneggiatori è ultimato e si sta procedendo come previsto, i casting si sono aperti nel Regno Unito e Irlanda, quindi si continua a lavorare".