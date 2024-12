Harry Potter: il Trivial Pursuit sul mondo cinematografico del celebre mago è in sconto su Amazon

Il Trivial Pursuit di Harry Potter è leggermente sceso di prezzo su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 15,29€, con uno sconto del 15% sul prezzo consigliato indicato (17,99€). I dettagli relativi al gioco sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il Trivial Pursuit di Harry Potter indicato è venduto e spedito da Amazon.

Trivial Pursuit Harry Potter: mettete alla prova la vostra magia

Se pensate di conoscere ogni incantesimo, ogni creatura e ogni angolo di Hogwarts, preparatevi a riconsiderare tutto con il Trivial Pursuit Harry Potter. Questo gioco da tavolo sfida streghe, maghi e babbani esperti a dimostrare la propria padronanza del mondo magico attraverso 600 domande accuratamente selezionate dai momenti più iconici della saga cinematografica. Non importa se il vostro talento risiede nelle arti oscure, negli incantesimi o nella conoscenza di creature magiche: solo i più saggi e preparati potranno conquistare la vittoria.

Box Office di Natale e Santo Stefano: Mufasa traina gli ottimi incassi delle feste

Concepito per essere compatto e portatile, il Trivial Pursuit Harry Potter elimina il tabellone tradizionale, racchiudendo tutto il necessario in una pratica confezione triangolare. Perfetto per una serata tra amici o per animare le feste di famiglia, chi sarà il primo a rispondere correttamente a 12 indovinelli e a collezionare 6 carte per vincere?