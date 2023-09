Harry Potter: La Travel Art Edition 4K Ultra HD + Blu-Ray è in offerta su Amazon, non lasciatevela scappare!

Avete capito bene, su Amazon è attualmente possibile recuperare la Travel Art Edition 4K Ultra HD + Blu-Ray di Harry Potter, con tutti i film, in offerta. Sul sito potete trovarla a 42,69€, con uno sconto del 33% sul prezzo base. Se interessati non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Harry Potter nella cultura pop

Harry Potter, il maghetto occhialuto creato da J.K. Rowling, è uno dei personaggi più iconici e indimenticabili della storia umana. Questa scrittrice è riuscita a costruire un gigantesco mondo che ha inevitabilmente attratto lettori di tutto il globo, per poi ampliare ulteriormente le proprie possibilità passando dal cinema. Le pellicole uscite in sala, infatti, sono state vitali nella massificazione delle sue storie, continuando a far crescere un fuoco che non si è mai del tutto spento, e che continua a trovare nuova linfa vitale nelle generazioni nate a seguito delle primissime pubblicazioni in formato cartaceo.

Tutti conoscono Harry Potter, o ne hanno sentito parlare almeno una volta nella vita, a dimostrazione del fatto che l'immaginazione di una singola persona riesce ancora a far sognare migliaia di persone, toccando le corde giuste anche in termini di brand, merchandising e riconoscibilità. Il gigantesco impatto dei libri e a seguito dei film, ha portato alla nascita di un mondo oltre la stessa scrittrice in grado anche di vivere di vita propria.

