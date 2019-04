Harry Potter: il trailer ispirato ad Avengers: Endgame diventa virale online

Avengers: Endgame ha ispirato un trailer di Harry Potter e i doni della morte: Parte 2 davvero epico e spettacolare.

Il filmato realizzato da Mr. Krepshus e condiviso su YouTube ricorda alcuni dei momenti più importanti della storia del giovane mago con lo stesso stile scelto per promuovere il cinecomic dei fratelli Russo ed è diventato in poco tempo virale online.

Il trailer dà in particolare spazio ai momenti drammatici dell'uscita di scena di tanti personaggi che hanno lottato contro Voldemort e sottolinea come solo unendo le forze con gli altri protagonisti Harry possa provare a sconfiggere il nemico.

La musica scelta è inoltre la stessa utilizzata per Avengers: Endgame e il video sostituisce l'entrata in scena di Captain Marvel con quella di Ginny.

Ecco il trailer di Harry Potter e i doni della morte - parte 2

Avengers: Endgame, diretto dai fratelli Russo, arriverà nei cinema italiani il 24 aprile.