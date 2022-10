Emma Watson ha definito Tom Felton la sua "anima gemella" nella prefazione del libro di lui

A seguito dell'uscita del libro di memorie di Tom Felton, Senza la bacchetta. Incanto e maledizione di un'adolescenza da mago, i giornalisti e i fan di Harry Potter sono tornati a indagare su quello che fu il suo rapporto, sul set e fuori, con la collega Emma Watson. Le speculazioni sul loro legame esistono da sempre e adesso, partendo dalle pagine interne al libro e alla prefazione scritta dall'interprete di Hermione, sembrerebbero esserci nuovi dettagli su cui speculare.

Se Felton stesso, nel libro, descrivendo il loro rapporto lo ha raccontato come disegnato da "qualcosa di non detto", è bene tenere in considerazione anche le parole utilizzate da Emma Watson nella prefazione, soprattutto quando descrive tutto ciò dicendo che si sono "amati l'un l'altro in un modo speciale".

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Emma Watson, Tom Felton, Matthew Lewins in in una scena del film

In un estratto di questa prefazione, condiviso da Insider, l'attrice ha scritto: "Ho perso il conto delle volte in cui le persone mi hanno detto: 'Ci deve essere qualcosa!'. Come Tom, faccio sempre fatica a spiegare alle persone la natura della nostra connessione e relazione... Da più di 20 anni ci amiamo in un modo speciale. È uno degli amori più puri a cui riesco a pensare. Siamo anime gemelle e ci siamo sempre sostenuti l'un l'altro. So che lo faremo sempre. Mi fa emozionare il pensarci".

Emma Watson è ancora Hermione, la sua magia per cambiare il mondo

In un altro estratto, questa volta condiviso da Entertainment Tonight, leggiamo invece che: "Conosci quella persona nella tua vita che ti fa sentire di essere visto? Quella persona che sa - sa davvero - cosa ti sta succedendo e cosa stai attraversando, senza che nulla debba essere detto? Per me, quella persona è Tom Felton". Successivamente Emma Watson rivela di come agli inizi delle riprese, quando aveva su per giù nove anni, tendeva a seguire sempre Felton sul set, rivelandosi una seccatura giornaliera, piuttosto che un interesse amoroso. Parlando anche dell'interpretazione nel ruolo di Draco Malfoy, descrive Felton come estremamente differente dal personaggio che lo ha reso celebre, e lontanissimo dall'essere un bullo: "È creativo, sensibile e sincero. È una persona che vuole amare tutto e tutti".

Anche durante la reunion per il 20° anniversario di Harry Potter, su HBO Max, l'attrice ha negato qualsiasi implicazione romantica fra loro due, sottolineando un amore differente, confermato anche da Tom Felton stesso nel suo libro.