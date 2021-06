Harry Potter, Tom Felton non esclude che in futuro venga realizzata una serie: "Non mi sorprenderebbe"

Tom Felton, interprete di Draco Malfoy nei film di Harry Potter, ha parlato della possibilità che in futuro venga realizzata una serie tv.

A gennaio erano emerse delle indiscrezioni relative a una possibile serie televisiva ambientata nell'universo di Harry Potter e, nonostante la smentita ufficiale dei vertici di Warner Bros, i fan hanno continuato a parlare della possibilità e ora Tom Felton ha condiviso la propria opinione.

L'interprete di Draco Malfoy ha affrontato l'argomento durante un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight.

Tom Felton è Draco Malfoy in una foto promo per il film 'Harry Potter e il principe mezzosangue'

Tom Felton, quando gli è stata chiesta la sua opinione relativa al possibile progetto, che potrebbe essere prodotto per HBO Max, ha dichiarato: "Dubito fortemente che venga realizzata. Ma, ascoltatemi, la fiamma di Harry Potter non si consumerà presto. Quindi non mi sorprenderebbe".

L'attore ha parlato inoltre la possibilità che in futuro possa avere l'occasione di riprendere il ruolo di Draco Malfoy dichiarando: "Se, e quando, ci sarà questa possibilità, i miei capelli torneranno a essere biondi, ma fino a quel momento celebrerò semplicemente quello che abbiamo fatto fino a questo momento".

Rupert Grint, che avrà la parte di Ron Weasley, recentemente aveva parlato dell'argomento delle indiscrezioni legate a una possibile serie dichiarando: ""_Sarebbe strano se fosse una continuazione della saga. Mi sento stranamente piuttosto protettivo nei confronti di quel personaggio. Anche quando ho visto gli spettacoli teatrali è stata un'esperienza davvero strana... Se avesse al centro un altro gruppo di amici, immagino però sarebbe interessante".