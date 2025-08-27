Harry Potter, Sophie Turner del Trono di Spade dà un consiglio ai giovani attori della serie

Sophie Turner ha recentemente dichiarato alla rivista Flaunt di essere preoccupata per i giovani attori protagonisti della prossima serie HBO basata su Harry Potter, attualmente in produzione e con data di uscita prevista per il 2027.

Il cast include alcuni attori relativamente esordienti che interpreteranno Harry (Dominic McLaughlin), Hermione (Arabella Stanton) e Ron (Alastair Stout) nel prossimo decennio, dato che ogni stagione della serie adatterà uno dei sette libri della saga di J.K. Rowling.

"I social media stavano diventando davvero importanti dopo che ho iniziato a recitare ne Il Trono di Spade, quindi ho avuto un paio d'anni di pace e tranquillità e poi ho dovuto adattarmi. Questo ha avuto un impatto così profondo sulla mia salute mentale, più di quanto credessi. Mi hanno quasi distrutta in numerose occasioni", ha ammesso Turner, che aveva solo 13 anni quando ha debuttato nel ruolo di Sansa Stark nella serie HBO.

Game of Thrones: Sophie Turner e Jack Gleeson nell'episodio The Blackwater

L'attrice ai giovanissimi interpreti di Harry Potter: "State alla larga dai social"

"Guardo i ragazzi che stanno per recitare nella nuova serie di Harry Potter e vorrei solo abbracciarli e dire loro: 'Sentite, andrà tutto bene, ma state alla larga dai social media'", ha aggiunto Turner.

"'Tenetevi stretti gli amici, continuate a vivere a casa con la vostra famiglia, assicuratevi che i vostri genitori siano i vostri accompagnatori' - è molto importante avere quel punto di riferimento accanto alle cose grandi e folli che fate".

La ricerca della HBO delle star di Harry Potter ha incluso 32.000 bambini che hanno fatto il provino per i ruoli principali a seguito di un casting aperto. Il giovane cast include anche Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Longbottom) e Amos Kitson (Dudley Dursley), tra gli altri.

Harry Potter della HBO: da sinistra, Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout

Il supporto di Warner Bros. al cast della serie

Lo scorso luglio, secondo quanto ripotato dalla BBC, i Warner Bros. Studios Leavesden, sede di produzione della serie Harry Potter della HBO, ha costruito una scuola temporanea per consentire ai giovani attori di continuare gli studi durante le riprese.

Secondo l'emittente britannica, il Consiglio distrettuale di Three Rivers ha autorizzato lo studio a "utilizzare una serie di edifici prefabbricati come struttura scolastica per il prossimo decennio". Le aule proposte sono state progettate per ospitare fino a 600 alunni nei periodi di punta, ovvero quando verranno girate scene con grandi folle, ma in genere ospiteranno circa 150 studenti. Saranno operative nei giorni feriali dalle 5:30 alle 20:30, in modo che i giovani attori possano seguire i loro studi tra le riprese notturne, le riprese aggiuntive e le riprese in esterni.