Harry Potter: il set LEGO della casa dei Dursley a Privet Drive è scontato su Amazon

Il set LEGO Harry Potter della casa dei Dursley è su Amazon a un prezzo ribassato; approfittate anche voi di quest'offerta per recuperare un pezzo da collezione unico e perfetto per tutti i fan.

Su Amazon il set LEGO della casa dei Dursley a Privet Drive è calato di prezzo, attualmente parlando. Sul sito lo trovate a 69,90€, con uno sconto del 13% dal prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box qui sotto.

Nel dettaglio, il set LEGO della casa dei Dursley di Harry Potter include: il modellino della macchina volante (la Ford Anglia azzurra, con tettuccio, portiere e bagagliaio apribili), il meccanismo attraverso cui si possono far uscire le lettere di Hogwarts dal camino, i personaggi di Harry Potter, Ron Weasley, Dudley Dursley, Vernon Dursley, Petunia Dursley, la civetta Edvige e Dobby.

Questo set LEGO proveniente da Harry Potter e la camera dei segreti è perfetto sia come gadget da collezione, che come regalo per i più piccini. Stiamo parlando di una ricostruzione dell'iconica casa a Privet Drive in cui tutto è cominciato, dotata di stanze e dettagli che soltanto i veri fan sapranno cogliere.