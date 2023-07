Harry Potter: LEGO annuncia lo spettacolare set della Banca dei Maghi Gringott

I fan di Harry Potter, a partire da settembre, potranno acquistare lo spettacolare set che permette di ricreare la Banca dei Maghi Gringott, grazie alla collaborazione tra Gruppo LEGO e Warner Bros Discovery Global Consumer Products.

La confezione conterrà ben 4.803 pezzi ed è una riproduzione ricca di dettagli della celebre banca.

Harry Potter Banca dei Maghi Gringott - Edizione del Collezionista rappresenta l'esterno dell'edificio, la sala principale, e il caveau sotterraneo, senza dimenticare le montagne russe per i carrelli da miniera.

Il set include poi 13 minifigure ispirate ai personaggi del film, tra cui Harry Potter, Rubeus Hagrid, Dragomir Despard, Ron Weasley, Bellatrix Lestrange, Hermione Granger, Unci-Unci, Bogrod, Ricbert, un Mangiamorte, due banchieri goblin e due guardie.

Il set include anche il Drago Panciasquamato Ucraino che può essere posizionato in cima all'edificio per riprodurre l'iconica scena del film Harry Potter e i Doni della Morte.

Inoltre, la costruzione è compatibile con LEGO Harry Potter Diagon Alley.

Dal Club dei Perdenti di It a Harry Potter: quando film e serie tv celebrano amicizie senza tempo

I dettagli del set

Il nuovo prodotto LEGO si rivolge a giocatori e collezionisti di età superiore ai 18 anni. Nella box sarà presenti 4.803 pezzi e il set avrà un costo di circa 429,99 €.

Il modello, in vendita dal 1° settembre per i membri LEGO Loyalty, e dal 4 settembre nei LEGO Store e online, ha le seguenti dimensioni:

Altezza: oltre 36 cm

Larghezza: 32 cm

Profondità: 25 cm

Le 3 parti del set, insieme, misurano oltre 75 cm in altezza.