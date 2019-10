Harry Potter, Ralph Fiennes su Voldermort "Non voglio che nessuno lo interpreti"

Ralph Fiennes, attore che ha interpretato Lord Voldermort in Harry Potter, non vuole assolutamente che altri attori possano interpretare la nemesi del maghetto, in quanto si ritiene molto possessivo nei confronti del personaggio a cui ha dato le sembianze per molti anni.

Durante un'intervista concessa a ComicBook.com, in occasione del New York Comic Con, Ralph Fiennes ha riflettuto su possibili sequel dedicati al mondo magico di Harry Potter e quindi, automaticamente, anche su un possibile ritorno di Voldemort. L'attore ha dichiarato di essere molto possessivo nei confronti del suo personaggio di Harry Potter, dichiarando di non voler vedere nessun altro nel ruolo: "Sono molto possessivo nei confronti di Voldemort. Non voglio che nessun altro lo interpreti"

J.K. Rowling: "Voldemort? Lo avete sempre pronunciato male"

Al momento, sappiamo che J.K. Rowling ha intenzione di sviluppare l'universo magico in altri modi, ad esempio con nuovi episodi di Animali Fantastici e Dove Trovarli, ma non è certo che Voldemort tornerà in nuovi film della saga, anche se per Ralph Fiennes non è detta l'ultima parola: "Non penso accadrà. Credo che Rowling abbia finito con lui, e che stia sviluppando il Wizarding World con altri film. Non saprei. Insomma, chi lo sa? Tutto può succedere."

Per sapere se rivedremo mai l'attore nel ruolo che ha tanto amato non ci resta che aspettare, intanto tutti i fan di Harry Potter aspettano con ansia il terzo film della saga di Animali Fantastici, un vero e proprio prequel della storia di Harry e del mondo magico.