Harry Potter: la showrunner svela quando inizieranno le riprese della serie e nuove anticipazioni

La showrunner della serie di Harry Potter, Francesca Gardiner, ha svelato quando inizieranno le riprese dell'atteso adattamento per il piccolo schermo dei romanzi scritti da J.K. Rowling.

Durante una presentazione dedicata ai progetti di Max che si è svolta a Londra, è stato infatti condiviso un importante aggiornamento sul progetto.

Quando si svolgeranno i primi ciak della serie

Gardiner, insieme al capo di HBO Casey Bloys, ha annunciato che i primi ciak delle puntate prenderanno il via nel Regno Unito, a Leavesden, in estate.

Francesca ha ricordato che quando era una quattordicenne ha 'divorato' i romanzi e di essere quindi da tempo una grande fan della saga letteraria. Questa sua passione per l'opera letteraria dovrebbe in parte rassicurare i fan di tutto il mondo che stanno attendendo gli aggiornamenti riguardanti il casting e la produzione dello show, che potrebbe avere una stagione per ogni capitolo della saga letteraria.

Cifre record per il casting

La showrunner ha inoltre aggiunto che ben 32.000 giovani attori si sono presentati alle audizioni per le parti di Harry, Hermione e Ron.

Gardiner ha poi confermato che nella serie i personaggi avranno le stesse età dei romanzi, quindi Severus Piton avrà solo 31 anni e i Dursley saranno molto più giovani rispetto alla versione cinematografica.

Harry Potter, la magia e il fenomeno al cinema

L'adattamento per il piccolo schermo, inoltre, permetterà di dare uno spazio maggiore ai membri dello staff di Hogwarts e nelle puntate ci sarà spazio per qualche momento divertente con il poltergeist Peeves, che infesta la scuola di magia e stregoneria fin dalla sua fondazione nell'Alto Medioevo, infastidendo numerose generazione di studenti, soprattutto i nuovi arrivati, e il guardiano Argus Gazza.

Il produttore e regista Mark Mylod ha infine assicurato che ci si potrà immergere totalmente nel mondo di Hogwarts.