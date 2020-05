Harry Potter: quando Emma Watson rese "spaventosa" la scena della tortura

In Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1, Emma Watson ha dato una grande prova di recitazione durante la scena della tortura, tanto da renderla fin troppo reale a volte, come ricorda David Yates.

Sono passati 10 anni da Harry Potter e i Doni della Morte Pt. 1, ma il penultimo capitolo della saga rimane un film indimenticabile per tanti motivi. Come per la scena della tortura con Emma Watson e Helena Bonham Carter, che secondo David Yates a tratti sembrò fin troppo reale.

In una vecchia intervista, il regista degli ultimi quattro film di Harry Potter aveva infatti raccontato quanto intense - e a tratti davvero angoscianti - furono le riprese per quella particolare scena: "Emma volle fare delle ricerche accurate. Era determinata a farla al meglio" spiega Yates "Era una richiesta molto strana, ma chiesi al mio assistente di cercare dei documentari dove le persone parlavano dell'esperienza della tortura, di come ci si sentisse a essere torturati"

Emma Watson con le mani insanguinate in un momento del film Harry Potter e i doni della morte - parte 1

E continua, spiegando l'approccio per cui decisero di optare: "Non la girammo come una classica scena dove gridi 'Azione!' e 'Stop!'. Ho lasciato che le riprese continuassero per quattro o cinque minuti, e ho lasciato che Helena e Emma improvvisassero alcuni momenti, così da poter creare un'intensità graduale".

Ma come per ogni cosa, il troppo rischia di stroppiare... "La prima volta che l'abbiamo girata, però, ho gridato 'Stop!'. Emma mi disse 'Hai interrotto troppo presto! Era troppo presto!', ma stava diventando davvero troppo intenso a quel punto. Le ho risposto 'Scusa Ems, ma stava diventando davvero spaventoso'. Al che mi disse 'No, no, no, fammi riprovare, fammi riprovare!'".

Ma alla fine hanno trovato la "giusta" misura.

"Ci sono stati dei momenti davvero intensi, dove Emma si è lasciata andare un po' e per qualche istante si è scordata persino che stesse recitando. E le grida... Erano davvero orribili da ascoltare. C'era un'energia davvero strana in quella stanza. Emma Watson stava come esplorando ed esorcizzando dei demoni, delle energie maligne, nel girare la scena. E quel giorno, in quel momento, ho sentito come se da attrice stesse attraversando questa linea invisibile. - ha scoperto qualcosa in se stessa che la renderà una grande attrice".

Se volete rivedere la scena di Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1 in questione, ve la riproponiamo qui di seguito.