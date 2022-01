Harry Potter: Oliver Phelps ha rotto due costole al regista de Il Calice di Fuoco

In questi giorni tutti i fan di Harry Potter stanno impazzendo per lo speciale del 20° anniversario. Tra le varie "confessioni" Oliver Phelps, interprete di George Weasley, ha ammesso di aver rotto accidentalmente due costole al regista di Harry Potter e il calice di fuoco Mike Newell.

Wallpaper: I gemelli James e Oliver Phelps per il film I Doni della Morte - parte 1

Sul set di Harry Potter e il calice di fuoco Oliver Phelps, insieme a suo fratello gemello James, si è cimentato in una scena molto divertente, ma anche piuttosto pericolosa. Si tratta della scena in cui Fred e George sono intenti a "imbrogliare" il calice di fuoco e, quando non riescono, si azzuffano tra di loro. Oliver Phelps, durante lo speciale di HBO Max, ha ammesso di aver rotto due costole al regista Mike Newell, che voleva dimostrare come dovevano litigare per girare quel momento:

"Ricordo di averlo afferrato per la vita e di aver provato a lanciarlo via, ma nel gesto gli ho rotto un paio di costole".

Tutto questo è successo davanti alle telecamere ed è accaduto di fronte a un gruppo di membri del cast, che erano già sul set per la scena del combattimento. Il regista ha aggiunto che era in "agonia assoluta" per il resto delle riprese, ma ha detto che l'esperienza ha fatto sentire tutti sul set molto meglio perché si era reso ridicolo.

Mike Newell ha spiegato di essere stato scelto per dirigere il quarto capitolo, [FILM=/film/harry-potter-e-il-calice-di-fuoco_1991/]Harry Potter e il calice di fuoco[/FILM,] perché i produttori volevano un regista britannico che potesse realizzare un film più teatrale. Nello speciale, il cast ricorda con affetto di aver lavorato con lui, in particolare Daniel Radcliffe lo descrive come una persona allegra, rumorosa e molto appassionata.