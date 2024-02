Harry Potter: Max ha ridotto a tre gli sceneggiatori in corsa per firmare la serie tv

Max ha ristretto la scelta della persona a cui affidare il compito di scrivere la sceneggiatura della nuova serie di Harry Potter a tre nomi. Il sito di Deadline sostiene infatti che saranno Francesca Gardiner, Tom Moran e Kathleen Jordan a provare a ottenere l'ambito incarico di adattare l'opera di J.K. Rowling per il piccolo schermo.

Le fasi dello sviluppo

Una sequenza di Harry Potter e la pietra filosofale

Nei prossimi mesi Gardiner, Moran e Jordan saranno impegnati nella fase dei pitch con i responsabili di Warner Bros Discovery.

David Zaslav, CEO dello studio, ha annunciato una settimana fa che la serie di Harry Potter dovrebbe debuttare sugli schermi nel 2026.

J.K. Rowling è coinvolta nella ricerca dell'autore giusto a cui affidare la guida dello show insieme a Casey Bloys, CEO di HBO e Max Content, e Channing Dungey, a capo di Warner Bros TV Group. Le prime fasi delle selezioni si sono svolte a Los Angeles e poi a Londra.

Le fonti di Deadline sostengono che potrebbe esserci più di un autore coinvolto nel lavoro sullo show e che Max potrebbe valutare lo sviluppo di altri progetti ispirati alla saga.

Dalla serie di Harry Potter a The Sympathizer con Robert Downey Jr: il nuovo volto di Max

Gardiner ha lavorato in precedenza a Succession, Queste oscure materie e Killing Eve. Moran ha invece creato The Devil's Hour e ha lavorato agli show The Feed e Wild Bill. Jordan ha infine creato Teenage Bounty Hunters e ha lavorato agli show Orange Is The New Black e The Decameron.

Non resta quindi che attendere per scoprire chi otterrà l'incarico e inizierà il lavoro sul progetto che dovrebbe essere composto da sette stagioni, una per ogni capitolo della saga letteraria.