Harry Potter, l'interprete di Lavanda Brown su OnlyFans: "Voglio pagare i debiti e sistemare la mia casa"

Jessie Cave, interprete di Lavanda Brown in tre film della saga di Harry Potter, è sbarcata su OnlyFans per sedurre i fan del fetish coi suoi capelli. L'attrice ha spiegato in un video pubblicato su Instagram che offrirà agli abbonati al suo canale "la miglior qualità sonora" e "video molto sensuali" che coinvolgono, per l'appunto, i suoi lunghissimi capelli.

"Sto lanciando un canale OnlyFans, non è un OnlyFans sessuale", ha chiarito Cave nel suo podcast Before We Break Up Again, notando che OnlyFans non presenta solo contenuti sessuali nonostante sia noto soprattutto per questi. "È fetish. Fetish non significa necessariamente sessuale".

L'interprete di Lavanda è poi entrata nei dettagli della sua decisione di unirsi a OnlyFans scrivendo: "Un anno. Ci proverò per un anno. Il mio obiettivo? Aggiustare la casa, coprire la carta da parati all'arsenico/piombo, costruire un nuovo tetto. Il mio obiettivo? Saldare i debiti. Il mio obiettivo? Rafforzare me stessa. Dimostrare a coloro che in passato mi hanno giudicata male dicendo che non ero poi così carina che non è come dicono loro. Investire tempo in qualcosa in cui non ho mai investito prima: l'amor proprio".

Cave ha poi aggiunto: "I miei anni di convention di Harry Potter erano in realtà solo una ricerca?. Mi sento come se stessi facendo qualcosa di cattivo, qualcosa di maledetto. Mi piace stracciare il piccolo manuale delle attrici brave e buone".

L'esperienza in Harry Potter

Jessie Cave in una scena di Harry Potter

Jessie Cave ha debuttato nel ruolo di Lavanda Brown nel 2009 in Harry Potter e il principe mezzosangue per poi fare ritorno nei due ultimi film del franchise, Harry Potter e Doni della Morte 1 e 2. Pur essendo nota soprattutto per la saga di J.K. Rowling, l'attrice è apparsa anche in Grandi speranze e nelle serie tv Black Mirror e Industry. Cave ha doppiato Lavanda Brown in due videogame su Harry Potter.

Negli ultimi anni decide di attori e attrici hanno deciso di aprire un canale OnlyFans per via dei guadagni facili. La popolarità del social è aumentata a dismisura, la cantautrice Lily Allen ha rivelato l'anno scorso che l'account OnlyFans da lei creato, dove pubblica foto dei suoi piedi, le fa guadagnare più soldi dei suoi streaming musicali su Spotify.

Anche la vincitrice dell'Emmy per I Soprano Drea de Matteo ha rivelato l'anno scorso di essere riuscita a impedire che la sua casa venisse pignorata aprendo un account OnlyFans quando la sua carriera di attrice era in stallo.