Fedez si iscrive ad OnlyFans: la replica pungente di Chiara Ferragni

La fine della relazione dei Ferragnez è stato uno degli eventi mediatici italiani più rilevanti degli ultimi mesi. Dopo la rottura, Chiara Ferragni e Fedez si sono spesso punzecchiati a vicenda, utilizzando, ovviamente, le loro rispettive pagine social. Questa volta è stata l'imprenditrice digitale a condividere una storia che sembra una risposta alle ultime notizie su Fedez.

Fedez annuncia il suo profilo su OnlyFans

Il rapper, che in queste ore ha pubblicato il video del suo ultimo brano "Sexy Shop", singolo scritto in collaborazione con Emis Killa, ha rivelato a Giuseppe Cruciani a 'La Zanzara' che ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans, la piattaforma nota soprattutto per i contenuti per adulti a cui possono accedere solo gli abbonati. "Mi ha autorizzato a dirlo", ha subito precisato Cruciani, facendo ascoltare alcuni vocali su WhatsApp ricevuti da Fedez. "Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro un canale. Però, fa ridere perché tutti mi consigliano che devo ripulirmi l'immagine e io 'tac' faccio il canale".

Chiara e Fedez in una scena della serie Prime The Ferragnez

Fedez però non condividerà contenuti espliciti: "Molti negli Stati Uniti lo usano per parlare dei caz.i loro - ha specificato Fedez - ma poi più in generale, quando tutti ti dicono di fare una cosa, non so perché, ma a me viene voglia di fare l'esatto contrario", ha spiegato. "Ah, meno male, pensavo mi volessi dire che avevi intenzione di scrivere un libro sulla Lucarelli. OnlyFans va benissimo," ha ironizzato il conduttore riferendosi a Il vaso di Pandora, il libro sui Ferragnez pubblicato dalla giornalista. "Comunque, adesso che mi hai dato l'idea sulla Lucarelli, faccio anche quello", ha concluso Fedez.

Il Post di Chiara Ferragni su Instagram

L'imprenditrice digitale in queste ore sta preparando le valigie per partire per Vulcano, dove domani 22 giugno parteciperà al matrimonio di Diletta Leotta e del compagno Loris Karius, calciatore tedesco ed ex portiere del Newcastle, attualmente svincolato. Prima di andare al Therasia Resort, location scelta dagli sposi, ha condiviso una storia su Instagram.

Chiara Ferragni: Chi è Andrea Bisciotti, il presunto fidanzato dell'imprenditrice digitale

"Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi. Vedere che alla fine stanno insieme anche da soli", ha scritto l'imprenditrice digitale, che nei giorni scorsi ha 'divorziato' anche da Fabio Maria Damato, il suo manager storico. La frase, comunque, non nasce dalla mente di Chiara Ferragni ma è tratta dal brano 'È sempre bello' di Coez, pubblicato nel 2019 nell'album omonimo del cantautore e rapper italiano.