Harry Potter: il maghetto di Dominic McLaughlin e Hagrid a Londra in un video dal set

Dopo le numerose foto, anche il primo video dal set della serie su Harry Potter si fa largo in rete per la gioia dei fan di tutto il mondo. Nel video girato a Embankment, Londra, fuori da un McDonald's scorgiamo il piccolo Dominic McLaughlin, che raccoglie il testimone di Daniel Radcliffe come nuovo protagonista, e un corpulento Hagrid

Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare a prima vista, non si tratta della star de L'alba dei morti dementi Nick Frost, bensì di una controfigura che indossa una testa protesica realistica con le sembianze dell'interprete di Hagrid. come nel caso dell'interpretazione del compianto Robbie Coltrane, anche la performance di Frost verrà fusa con quella del suo massiccio doppio. Il risultato sarà un Hagrid interpretato da una star ben nota che, allo stesso tempo, avrà le dimensioni del mezzogigante guardiacaccia e giardiniere della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Dal breve video possiamo intuire che Dominic McLaughlin e Nick Frost stiano girando scene nel mondo babbano, dove prendono la metropolitana prima di arrivare a Diagon Alley. Le scene con Harry e Hagrid sulla metropolitana di Londra, in precedenza, erano state girate per Harry Potter e la pietra filosofale, ma alla fine furono tagliate.

L'approccio di Nick Frost al personaggio di Hagrid

Attore brillante e versatile, Nick Frost ha parlato del ruolo di Hagrid parlando del suo approccio all'iconico personaggio del mondo di Harry Potter.

"Sebbene sia pienamente consapevole di ciò che mi ha preceduto in termini di straordinaria interpretazione di Robbie, non proverò mai a essere Robbie", ha detto. "Cercherò di fare qualcosa che non sia 'diverso'. Credo che si debba essere rispettosi dell'argomento, ma in questo c'è spazio per i dettagli. Penso che la bellezza di poter adattare un libro a stagione mi permetta di esplorarlo molto più a fondo, e non vedo l'ora. Voglio che sia divertente, sfacciato, spaventato, protettivo e infantile. È quello che ho intenzione di fare."

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout interpreteranno i nuovi Harry Potter, Hermione e Ron. Con loro ci saranno Lox Pratt nei panni di Draco Malfoy, Rory Wilmot in quelli di Neville Paciock, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Calì Patil, Sienna Moosah nei panni di Lavanda Brown e Amos Kitson in quelli di Dudley Dursley.

Il cast adulto di Harry Potter include John Lithgow nei panni di Albus Silente, Janet McTeer nei panni di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu in quelli di Severus Piton, Nick Frost in veste di nuovo Rubeus Hagrid, Luke Thallon nei panni di Quirinus Raptor, Louise Brealey in qudlli di Madama Rolanda Hooch e Paul Whitehouse in quelli di panni di Argus Gazza.

A loro si uniranno Katherine Parkinson nei panni di Molly Weasley, Johnny Flynn nei panni di Lucius Malfoy, Bel Powley che interpreterà Petunia Dursley, Daniel Rigby sarà Vernon Dursley, Anton Lesser sarà Garrick Ollivander e Bertie Carvel sarà Cornelius Caramell.

La serie approderà su HBO nel 2027.