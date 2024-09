Harry Potter, James McAvoy rifiutò un ruolo nella saga cinematografica

James McAvoy ha rifiutato un potenziale ruolo in Harry Potter per trovare un lavoro più consistente come giovane attore. Durante la promozione del suo nuovo film, Speak No Evil, nel podcast Happy Sad Confused di venerdì 13 settembre, l'attore ha detto di aver "quasi partecipato" a Harry Potter e la Pietra Filosofale in risposta a una domanda se fosse interessato a un ruolo come insegnante di Hogwarts o a un progetto di Star Wars in futuro.

"Quasi, sì, probabilmente posso dire questo. Il primissimo film, credo che fosse.. chi è il villain? Tom Riddle nel primo, sì? Ma è presente... per una scena in un flashback o qualcosa del genere? L'unica cosa che ricordo è che semplicemente era proprio all'inizio della mia carriera", ha detto.

"Ho fatto il provino e credo che volessero mettermi sotto contratto", ha aggiunto McAvoy. "Mi hanno offerto qualcosa del genere - era una follia, non avevo lavorato quasi per niente - e io e credo forse altri 10 attori volevano metterci sotto contratto in modo da poterci tenere e scegliere in seguito".

James McAvoy e quel "NO" ai film della di Harry Potter

Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, un'inquietante immagine di James McAvoy

Sebbene McAvoy non abbia chiarito del tutto per quale ruolo fosse in lizza, ha descritto l'offerta come "una cosa davvero strana" e ha detto che l'offerta prevedeva una somma considerevole per un giovane attore emergente:

"Per me, all'epoca, si trattava di una tonnellata di denaro, 40.000 sterline più o meno, e io avevo lavorato pochissimo".

Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, la recensione: quando un remake supera l'originale

A causa della clausola di mantenimento dell'offerta, McAvoy ha detto che se avesse accettato il contratto, non avrebbe potuto lavorare per circa sette mesi e che la sua agente Ruth Young gli ha detto di non accettare l'offerta, dicendo:

"Andiamo a fare qualcos'altro, e alla fine ho fatto lo spettacolo dove sono stato fischiato da un signore omofobo", ha aggiunto. "Invece ho fatto quello e credo che mi abbiano pagato 275 sterline a settimana. Ma è stato parte della mia formazione e ho iniziato a recitare. Stavo imparando e facendo tutto questo".

Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti: James McAvoy, Aisling Franciosi in una scena

Quando il conduttore del podcast Josh Horowitz ha chiesto a McAvoy, scherzando, se volesse fare un'audizione per il ruolo di protagonista del franchise nell'adattamento televisivo della HBO in lavorazione, l'attore non è sembrato interessato ad avventurarsi a Hogwarts.